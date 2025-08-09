31 perce
Döntetlennel kezdtek az újonc otthonában
Az első félidőben vezetett Lovas Norbert együttese, de a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Egy pontot szerzett az A'Studió Futsal Nyíregyháza az NB I. nyitányán.
Pénteken a legutóbbi bronzérmes Nyíregyháza pécsi vendégjátékával kezdődött meg a futsal NB I. 2025/26-os szezonja. A nyitómérkőzés esélyese egyértelműen a nyírségi alakulat volt, mely remekül, a Berettyóújfalu elleni bronzcsata megnyerésével zárta az előző szezont. Az A'Studió Futal Nyíregyháza keretében a nyáron több változás is történt, mások mellett sikerült leigazolnia a csapatnak a Haladástól a magyar válogatott kapusát, Alasztics Marcellt.
A péntek esti mérkőzés egyben az egész idény nyitóösszecsapása is volt egyben. Az újonc alakulat ellen máris a kezdőcsapatban kapott helyet a nyáron érkezett Hadnagy István, Pulguinha a kispadról várta a bevetést, míg a kapuban ezúttal Bazsányi Péter kapott bizalmat – nyíregyházi pályafutása során először.
A klub honlapjának beszámolója szerint a találkozó elején idény eleji formát mutatott a csapat, már ami a helyzetkihasználást illeti. Domináltak a vendégek, rengeteg helyzetet alakítottak ki, ám az első húsz percben mindössze Pulguinha tudott betalálni.
A brazil játékos első magyarországi meccsén remekül érkezett egy pontrúgásra, a lehetőséget pedig gólra váltotta.
A folytatásban Dávid Richárd kétszer is eltalálta a kapufát, egy kavarodás közben már kétszer is sokan bent látták a labdát a kapuban, de az eredmény csak nem változott. Közben éledezett az újonc Pécs is, a másik oldalon a fiatal nyíregyházi kapusnak is be kellett mutatnia két bravúrt.
Bánhatta az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hogy nem sikerült kialakítania nagyobb előnyt, a második félidő ugyanis már kiegyenlítettebb játékot hozott.
A hazaiak is kialakítottak helyzeteket, kapufát is lőttek és Bazsányi is jól védett, mégis egalizálni tudott a házigazda Tóth révén.
A hátralévő négy percben még megkísérelte a győzelem megszerzését a Studió, ám a meccslabdát nem értékesítette a vendég gárda, így az első fordulóban be kellett érni egy ponttal. Folytatás jövő hét csütörtökön immár hazai pályán, a DEAC ellen. A vármegye másik csapata, a Nyírbátor hétfő este kezdi meg szereplését épp a hajdúsági egylet otthonában.
NB I., 1. forduló:
PTE-PEAC – A’Studió Futsal Nyíregyháza 1–1 (0–1)
Pécs, v.: Borbás, Kakuk (Fehérvári).
- PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth, Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint, Ábrahám, Szakály, Koronics, Turi, Pedic, Kiss, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.
- Nyíregyháza: Bazsányi – Hadnagy, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Alasztics, Gagyi, Maneca, Pulguinha, Harmati, Fekete, Sós, Makó. Vezetőedző: Lovas Norbert.
- Gól: Tóth (36.), illetve Pulguinha (16.).
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 1. rész: Sötétben tapogatózva tettük meg első tippjeinket