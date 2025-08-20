augusztus 20., szerda

István névnap

28°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem roppant meg a nagy súlyok alatt

1 órája

Ez igen! Bajnoki címet emelt a nyírbátori erősember

Címkék#Gönczöl Mihály#erősember#erőemelés

A Nyírbátori Bátorfitt Erőemelő Egyesület erőemelője ismét kitett magáért. Gönczöl Mihály aranyérmet nyert a Just Clear Kupán.

Szon.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, Gönczöl Mihály négy aranyérmet nyert március végén a Fekvenyomó Magyar Bajnokságon. A Nyírbátori Bátorfitt Erőemelő Egyesület sportolója az augusztus 10-ei Just Clear Balaton Kupát tovább gyarapította fényes éremkollekcióját, 93 kg-os súlycsoportban a legfényesebb medált akasztottá a nyakába.

Gönczöl Mihály
Az erőemelő Gönczöl Mihály aranyérmet hozott haza Balatonról

Gönczöl Mihály két kategóriában is bajnok

– A versenyen most ugyan nem volt abszolút eredményhirdetés, de a teljesítményemmel az összetett első helyezés is meg lett volna. Ráadásul többet nyomtam, mint amennyi a master1 korcsoport 93kg-os súlycsoportjában az országos rekord. Nem a maximumra törekedtem, a cél az erőszint felmérése volt az IPF (Nemzetközi Erőemelő Szövetség) versenyszabályai szerint, hiszen közel az Európa Bajnokság. Ez már a végjáték, most kell beizzítani a rakétákat, hogy szeptemberben a lehető legjobb formában legyek – fogalmazott Gönczöl Mihály.
Mint később kiderült, a Magyar Erőemelő Szövetség hitelesítette a rekorddöntést, így Gönczöl Mihály a master1 83 kg kategória mellett 93 kg-osok között is bajnoknak tekinthető.

erőemelő
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu