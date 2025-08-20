Ez igen! Bajnoki címet emelt a nyírbátori erősember

Mint arról korábban beszámoltunk, Gönczöl Mihály négy aranyérmet nyert március végén a Fekvenyomó Magyar Bajnokságon. A Nyírbátori Bátorfitt Erőemelő Egyesület sportolója az augusztus 10-ei Just Clear Balaton Kupát tovább gyarapította fényes éremkollekcióját, 93 kg-os súlycsoportban a legfényesebb medált akasztottá a nyakába.

Az erőemelő Gönczöl Mihály aranyérmet hozott haza Balatonról

Gönczöl Mihály két kategóriában is bajnok

– A versenyen most ugyan nem volt abszolút eredményhirdetés, de a teljesítményemmel az összetett első helyezés is meg lett volna. Ráadásul többet nyomtam, mint amennyi a master1 korcsoport 93kg-os súlycsoportjában az országos rekord. Nem a maximumra törekedtem, a cél az erőszint felmérése volt az IPF (Nemzetközi Erőemelő Szövetség) versenyszabályai szerint, hiszen közel az Európa Bajnokság. Ez már a végjáték, most kell beizzítani a rakétákat, hogy szeptemberben a lehető legjobb formában legyek – fogalmazott Gönczöl Mihály.

Mint később kiderült, a Magyar Erőemelő Szövetség hitelesítette a rekorddöntést, így Gönczöl Mihály a master1 83 kg kategória mellett 93 kg-osok között is bajnoknak tekinthető.