Vastagon fogott a tolluk

1 órája

Az MLSZ vasszigora a legkisebbre is lesújtott és ebben vármegyénk is érintett

Pirotechnikai eszközöket használtak a mérkőzés alatt. Ezért megbüntették a Gyulaháza kupa ellenfelét.

Szon.hu

Szerdán ülésezett az MLSZ Fegyelmi Bizottsága és bizony ismét vastagon fogott a tolluk. Az élvonalbeli és az NB II-es csapatok mellett ezúttal a legkisebbekre is lesújtott a szigora. Hódoscsépány–Gyulaháza  Magyar Kupa-mérkőzéssel kapcsolatban a házigazdákat, szurkolóinak a rend megzavarásával kapcsolatos cselekményeiért (pirotechnikai eszközök használata) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A boon.hu úgy tudja, hogy a Hódoscsépánynak 80.000 Ft-ot kell befizetniük az MLSZ szövetségi kasszájába. A mérkőzést augusztus 2-án rendezték, az észak-borsodi klub 1–0-ra győzte le emberhátrányban vármegyei első osztályunk újoncát. 

Gyulaháza
Nem úszta meg szárazon a Gyulaháza kupa ellenfele fotó: Bozsó Katalin

 

