Nyíregyházán derült rá fény, melyik volt a legemlékezetesebb meccse a volt válogatott játékosnak

A szombati versenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen szervezte, melyre Romániából, székelyföldről is érkeztek csapatok (Nagybánya, Székelyudvarhely). Az I. Harsányi Gergely Kézilabda Torna remek, jó színvonalú mérkőzéseket hozott, példának okáért az U-20-as korosztályban, a Nyíregyházi Sportcentrum meccsén 105-ször(!) rezdültek meg a hálók, a találkozón a hazaiak 54-51-re győzték le a székelyudvarhelyi csapatot – a torna végeredményéről cikkünk végén olvashatnak.

Küzdelmes meccseket rendeztek az I. Harsányi Gergely Kézilabda Tornán Fotók: Bozsó Katalin

Harsányi Gergely nevelőedzői is ott voltak a közönségtalálkozón

A tornával párhuzamosan egy közönségtalálkozót is tartottak a szervezők, ezen Balogh Tamás moderálásával a torna névadója, a 179-szeres magyar válogatott kézilabdázó, Harsányi Gergely beszélt:

pályafutásáról,

hogyan került kapcsolatba a kézilabdával,

első NBI.-es góljáról,

miért érdemes kipróbálnia magát egy sportolónak külföldön,

és arról melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése karrierje során.

A közönségtalálkozón Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum üdvözölte a vendégeket, és megköszönte a társszervező Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetségnek a segítséget és támogatást.

Harsányi Gergely és Balogh Tamás

Harsányi Gergely elöljáróban üdvözölte a közönségtalálkozó résztvevőit, külön köszöntötte korábbi nyíregyházi edzőit, Rácz Sándor, Bartha Dénest és Bíró Imrét. Elmondta, neki az utánpótlás a szívügye, ezért is örül annak, hogy ilyen színvonalas tornát szervezett a sportcentrum és a vármegyei szövetség.

A tartalmas, több mint egy órás beszélgetésből kiderült: magát a kézilabdát viszonylag későn kezdte, előtte úszott és futott.

Kézilabdát a kezébe először az Arany János Gimnáziumban vett a kezébe, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban pedig egy teljesen új világ fogadta, ahol Bartha Dénesnek keze alatt szerette meg a kézilabdát.

Nehéz volt a sport és a tanulás közt megtalálni az egyensúlyt, sok lemondással jár, nincs buli, kevesebb családi programon tudsz részt venni, vagy kevesebbet találkozol a barátnőddel

– sorolta a kihívásokat Harsányi Gergely, majd a sorok közt helyet foglaló, fiatal sportcentrumos kézilabdázókhoz szólt.

Ha komolyan gondolod a sportot, meg kell hogy jelenjen az életedben a tudatosság. Én a pályám elején megpróbáltam az akkori játékosoktól ellesni a különféle technikákat, sok pluszmunkát végeztem, megnéztem azokat a meccseket, melyek az akkori világsztárok játszottak, voltak céljaim

említett példákat egy pályafutás elindításának lépcsőfokaiból a nyíregyházi származású egykori kézilabdázó.