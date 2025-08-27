augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közönségtalálkozó is volt

1 órája

Nyíregyházán derült rá fény, melyik volt a legemlékezetesebb meccse a volt válogatott játékosnak

Címkék#Nyíregyházi Sportcentrum#vármegyei kézilabda#I Harsányi Gergely Kézilabda Torna

Nemzetközi utánpótlás tornát rendeztek Nyíregyházán. Az I. Harsányi Gergely Kézilabda Tornának a Continental Aréna adott otthont.

Tarnavölgyi Gergely
Nyíregyházán derült rá fény, melyik volt a legemlékezetesebb meccse a volt válogatott játékosnak

A szombati versenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen szervezte, melyre Romániából, székelyföldről is érkeztek csapatok (Nagybánya, Székelyudvarhely). Az I. Harsányi Gergely Kézilabda Torna remek, jó színvonalú mérkőzéseket hozott, példának okáért az U-20-as korosztályban, a Nyíregyházi Sportcentrum meccsén 105-ször(!) rezdültek meg a hálók, a találkozón a hazaiak 54-51-re győzték le a székelyudvarhelyi csapatot – a torna végeredményéről cikkünk végén olvashatnak.

Harsányi Gergely Kézilabda Torna Nyíregyházán
Küzdelmes meccseket rendeztek az I. Harsányi Gergely Kézilabda Tornán Fotók: Bozsó Katalin

Harsányi Gergely nevelőedzői is ott voltak a közönségtalálkozón

A tornával párhuzamosan egy közönségtalálkozót is tartottak a szervezők, ezen Balogh Tamás moderálásával a torna névadója, a 179-szeres magyar válogatott kézilabdázó, Harsányi Gergely beszélt:

  • pályafutásáról, 
  • hogyan került kapcsolatba a kézilabdával, 
  • első NBI.-es góljáról, 
  • miért érdemes kipróbálnia magát egy sportolónak külföldön,
  • és arról melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése karrierje során.

A közönségtalálkozón Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum üdvözölte a vendégeket, és megköszönte a társszervező Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetségnek a segítséget és támogatást.

6D1A7636
Harsányi Gergely és Balogh Tamás

Harsányi Gergely elöljáróban üdvözölte a közönségtalálkozó résztvevőit, külön köszöntötte korábbi nyíregyházi edzőit, Rácz Sándor, Bartha Dénest és Bíró Imrét. Elmondta, neki az utánpótlás a szívügye, ezért is örül annak, hogy ilyen színvonalas tornát szervezett a sportcentrum és a vármegyei szövetség.

A tartalmas, több mint egy órás beszélgetésből kiderült: magát a kézilabdát viszonylag későn kezdte, előtte úszott és futott. 

Kézilabdát a kezébe először az Arany János Gimnáziumban vett a kezébe, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban pedig egy teljesen új világ fogadta, ahol Bartha Dénesnek keze alatt szerette meg a kézilabdát.

Nehéz volt a sport és a tanulás közt megtalálni az egyensúlyt, sok lemondással jár, nincs buli, kevesebb családi programon tudsz részt venni, vagy kevesebbet találkozol a barátnőddel

– sorolta a kihívásokat Harsányi Gergely, majd a sorok közt helyet foglaló, fiatal sportcentrumos kézilabdázókhoz szólt. 

Ha komolyan gondolod a sportot, meg kell hogy jelenjen az életedben a tudatosság. Én a pályám elején megpróbáltam az akkori játékosoktól ellesni a különféle technikákat, sok pluszmunkát végeztem, megnéztem azokat a meccseket, melyek az akkori világsztárok játszottak, voltak céljaim

említett példákat egy pályafutás elindításának lépcsőfokaiból a nyíregyházi származású egykori kézilabdázó.

Kézilabda közönségtalálkozó

Fotók: Bozsó Katalin

Harsányi Gergely 16-17 évesen került a Bíró Imre által edzett felnőtt NBI.-es nyíregyházi csapathoz, ekkor még Bartha Dénesnél párhuzamosan az ifjúsági csapatban is játszott. 

Első NBI.-es gólját 1998. október 30-án szerezte. Erről részletesen is mesélt a közönségtalálkozón. 

A Buszacsában, 2500 ember előtt játszottunk hazai pályán a Szolnok ellen, mikor csereként pályára léphettem. Kiharcoltunk egy hétméterest, majd én visszafutottam a saját hatosunkhoz, hogy a védőpozíciómat elfoglaljam. Mohácsi Árpi lőtte mindig biztos kézzel lőtte a heteseket, erre elindult visszafelé, azt hittem, jön a padhoz vakszolni, erre a kezembe nyomta a labdát, hogy dobjam én. Nagyon izgatott voltam, hiszen kint volt a család, a barátaim. Megcéloztam a mindig tuti egyenes alsót, és hál Istennek gól lett

– emlékezett vissza.

Ekkoriban került be az ifjúsági válogatottba is, akik 1999-ben Portugáliában Európa-bajnokságot nyertek. 

A kiutazás előtti utolsó edzés utolsó perceiben kifordult a bokám és elszakadt, így nem tudtam a srácokkal tartani Portugáliába

– osztott meg a hallgatósággal egy szomorú emléket, az viszont derültséget keltett mindenkiben – különösképp a teremben helyet foglaló korábbi igazgatóban, Huszárné Kádár Ibolyában, mikor elmesélte, milyen volt a zrínyis ballagáson sántikálva vinni az iskola zászlóját.

Valószínűleg ez volt a Zrínyi történelmének leghosszabb ballagási menete

– fogalmazott Harsányi Gergely, aki beszélt arról is, milyen volt itt hagyni Nyíregyházát, a családot, a barátokat, és milyen volt Budapesten, a „közgázon” tanulni, élni, kézilabdázni. A fővárosba Kovács Mihály hívó szavára érkezett az Elektromoshoz. 

26 évesen belekóstolt a légióskodásba, Németországba, az akkori újonc Göppingenhez került, ahol egy sérülés miatt sajnos csak egy évet töltött el, viszont rengeteget tanult, nem csak a kézilabdáról, hanem magáról az életről is, több náció (nyolc különböző nemzetiség alkotta a csapatot) szokásaival ismerkedhetett meg.

Tatabányán él a 179-szeres válogatott kézilabdázó

Nektek azt üzenem fiatalok, ha komolyan veszitek a sportot, és lesz lehetőségetek külföldre menni, akkor ne hagyjátok ki a lehetőséget

– emelte ki.

Németországból Tatabányára vezetett az útja, elmondása élete legmeghatározóbb éveit töltötte itt, innen vonult vissza az élsporttól, és a mai napig itt él a szintén nyíregyházi származású feleségével és két gyermekével.

Két olimpián is járt a nyíregyházi származású Harsányi Gergely

Balogh Tamás moderátor a klubpályafutása mellett természetesen a válogatottról is kérdezte Harsányi Gergelyt.

A mindent jelentette nekem a válogatott, már 7 évesen felírtam egy papírra, hogy szeretnék válogatott lenni. A szöuli olimpián láttam, hogyan szól a himnusz Darnyi Tamásnak és Egerszegi Krisztinának. Ekkor tudatosult bennem, hogy mit szeretnék

– elevenített fel egy meghatározó emléket gyerekkorából.

A gyerekkori tervek mondhatni megvalósultak: a 179-szeres válogatott kézilabdázó két olimpián (2004. Athén és 2012. London) járt, de volt világbajnoki hatodik, hetedik és nyolcadik helyezett is.

Bár mindkét olimpián lemaradtak az éremről, boldogan emlékszik vissza ezekre a mérkőzésekre, elmondása szerint egy pici mentális plusz hiányzott ahhoz, hogy érmet szerezhessenek.

De melyik volt a legemlékezetesebb?

Végezetül jöjjön az a mérkőzés, amire Harsányi Gergely a legszívesebben emlékszik vissza igen tartalmas pályafutásából. Ez a meccs nem más, mint a 2012-es londoni olimpia izlandiak ellen játszott negyeddöntője.

Pár másodperc volt már csak a találkozóból, már csak 6-7 másodperc lehetett hátra, amikor egy gólos izlandi vezetésnél hétmétereshez jutottak az északiak. Ha belövik, a magyar csapat csomagolhat és utazhat haza, és Izland jut az elődöntőbe. De nem így történt...

Fazekas Nándi a felső sarokból a hosszú lábaival kirúgta úgy a labdát, hogy az csapattárshoz pattant. Nándi utólag azt mondta, hogy így akarta… Két passz után Lékai Máté ziccerbe került, és kiegyenlített. Később elmondta, a labda csúszott, csak három ujjal tudta megfogni a labdát, ő sem tudja hogy lett gól…

– idézte fel a modernkori magyar kézilabda egyik ikonikus gólját, amivel sikerült a meccset döntetlenre menteni, majd a kétszeri hosszabbításban a londoni olimpia elődöntőjébe jutni.

A I. Harsányi Gergely Kézilabda Torna végeredménye:

Eredmények – FU20:

1. DEAC

2. Nyíregyházi Sportcentrum

3. Székelyudvarhelyi Iskolás SK

Eredmények – FU18:

1. Nyíregyházi Sportcentrum

2. Minaur Nagybánya

3. Székelyudvarhelyi Iskolás SK

SZIKE Nyíregyháza

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu