1 órája
Nyíregyházán derült rá fény, melyik volt a legemlékezetesebb meccse a volt válogatott játékosnak
Nemzetközi utánpótlás tornát rendeztek Nyíregyházán. Az I. Harsányi Gergely Kézilabda Tornának a Continental Aréna adott otthont.
A szombati versenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen szervezte, melyre Romániából, székelyföldről is érkeztek csapatok (Nagybánya, Székelyudvarhely). Az I. Harsányi Gergely Kézilabda Torna remek, jó színvonalú mérkőzéseket hozott, példának okáért az U-20-as korosztályban, a Nyíregyházi Sportcentrum meccsén 105-ször(!) rezdültek meg a hálók, a találkozón a hazaiak 54-51-re győzték le a székelyudvarhelyi csapatot – a torna végeredményéről cikkünk végén olvashatnak.
Harsányi Gergely nevelőedzői is ott voltak a közönségtalálkozón
A tornával párhuzamosan egy közönségtalálkozót is tartottak a szervezők, ezen Balogh Tamás moderálásával a torna névadója, a 179-szeres magyar válogatott kézilabdázó, Harsányi Gergely beszélt:
- pályafutásáról,
- hogyan került kapcsolatba a kézilabdával,
- első NBI.-es góljáról,
- miért érdemes kipróbálnia magát egy sportolónak külföldön,
- és arról melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése karrierje során.
A közönségtalálkozón Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum üdvözölte a vendégeket, és megköszönte a társszervező Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetségnek a segítséget és támogatást.
Harsányi Gergely elöljáróban üdvözölte a közönségtalálkozó résztvevőit, külön köszöntötte korábbi nyíregyházi edzőit, Rácz Sándor, Bartha Dénest és Bíró Imrét. Elmondta, neki az utánpótlás a szívügye, ezért is örül annak, hogy ilyen színvonalas tornát szervezett a sportcentrum és a vármegyei szövetség.
A tartalmas, több mint egy órás beszélgetésből kiderült: magát a kézilabdát viszonylag későn kezdte, előtte úszott és futott.
Kézilabdát a kezébe először az Arany János Gimnáziumban vett a kezébe, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban pedig egy teljesen új világ fogadta, ahol Bartha Dénesnek keze alatt szerette meg a kézilabdát.
Nehéz volt a sport és a tanulás közt megtalálni az egyensúlyt, sok lemondással jár, nincs buli, kevesebb családi programon tudsz részt venni, vagy kevesebbet találkozol a barátnőddel
– sorolta a kihívásokat Harsányi Gergely, majd a sorok közt helyet foglaló, fiatal sportcentrumos kézilabdázókhoz szólt.
Ha komolyan gondolod a sportot, meg kell hogy jelenjen az életedben a tudatosság. Én a pályám elején megpróbáltam az akkori játékosoktól ellesni a különféle technikákat, sok pluszmunkát végeztem, megnéztem azokat a meccseket, melyek az akkori világsztárok játszottak, voltak céljaim
említett példákat egy pályafutás elindításának lépcsőfokaiból a nyíregyházi származású egykori kézilabdázó.
Kézilabda közönségtalálkozóFotók: Bozsó Katalin
Harsányi Gergely 16-17 évesen került a Bíró Imre által edzett felnőtt NBI.-es nyíregyházi csapathoz, ekkor még Bartha Dénesnél párhuzamosan az ifjúsági csapatban is játszott.
Első NBI.-es gólját 1998. október 30-án szerezte. Erről részletesen is mesélt a közönségtalálkozón.
A Buszacsában, 2500 ember előtt játszottunk hazai pályán a Szolnok ellen, mikor csereként pályára léphettem. Kiharcoltunk egy hétméterest, majd én visszafutottam a saját hatosunkhoz, hogy a védőpozíciómat elfoglaljam. Mohácsi Árpi lőtte mindig biztos kézzel lőtte a heteseket, erre elindult visszafelé, azt hittem, jön a padhoz vakszolni, erre a kezembe nyomta a labdát, hogy dobjam én. Nagyon izgatott voltam, hiszen kint volt a család, a barátaim. Megcéloztam a mindig tuti egyenes alsót, és hál Istennek gól lett
– emlékezett vissza.
Nyíregyházáról indult a kétszeres olimpikon
Ekkoriban került be az ifjúsági válogatottba is, akik 1999-ben Portugáliában Európa-bajnokságot nyertek.
A kiutazás előtti utolsó edzés utolsó perceiben kifordult a bokám és elszakadt, így nem tudtam a srácokkal tartani Portugáliába
– osztott meg a hallgatósággal egy szomorú emléket, az viszont derültséget keltett mindenkiben – különösképp a teremben helyet foglaló korábbi igazgatóban, Huszárné Kádár Ibolyában, mikor elmesélte, milyen volt a zrínyis ballagáson sántikálva vinni az iskola zászlóját.
Valószínűleg ez volt a Zrínyi történelmének leghosszabb ballagási menete
– fogalmazott Harsányi Gergely, aki beszélt arról is, milyen volt itt hagyni Nyíregyházát, a családot, a barátokat, és milyen volt Budapesten, a „közgázon” tanulni, élni, kézilabdázni. A fővárosba Kovács Mihály hívó szavára érkezett az Elektromoshoz.
26 évesen belekóstolt a légióskodásba, Németországba, az akkori újonc Göppingenhez került, ahol egy sérülés miatt sajnos csak egy évet töltött el, viszont rengeteget tanult, nem csak a kézilabdáról, hanem magáról az életről is, több náció (nyolc különböző nemzetiség alkotta a csapatot) szokásaival ismerkedhetett meg.
Tatabányán él a 179-szeres válogatott kézilabdázó
Nektek azt üzenem fiatalok, ha komolyan veszitek a sportot, és lesz lehetőségetek külföldre menni, akkor ne hagyjátok ki a lehetőséget
– emelte ki.
Németországból Tatabányára vezetett az útja, elmondása élete legmeghatározóbb éveit töltötte itt, innen vonult vissza az élsporttól, és a mai napig itt él a szintén nyíregyházi származású feleségével és két gyermekével.
Két olimpián is járt a nyíregyházi származású Harsányi Gergely
Balogh Tamás moderátor a klubpályafutása mellett természetesen a válogatottról is kérdezte Harsányi Gergelyt.
A mindent jelentette nekem a válogatott, már 7 évesen felírtam egy papírra, hogy szeretnék válogatott lenni. A szöuli olimpián láttam, hogyan szól a himnusz Darnyi Tamásnak és Egerszegi Krisztinának. Ekkor tudatosult bennem, hogy mit szeretnék
– elevenített fel egy meghatározó emléket gyerekkorából.
A gyerekkori tervek mondhatni megvalósultak: a 179-szeres válogatott kézilabdázó két olimpián (2004. Athén és 2012. London) járt, de volt világbajnoki hatodik, hetedik és nyolcadik helyezett is.
Bár mindkét olimpián lemaradtak az éremről, boldogan emlékszik vissza ezekre a mérkőzésekre, elmondása szerint egy pici mentális plusz hiányzott ahhoz, hogy érmet szerezhessenek.
De melyik volt a legemlékezetesebb?
Végezetül jöjjön az a mérkőzés, amire Harsányi Gergely a legszívesebben emlékszik vissza igen tartalmas pályafutásából. Ez a meccs nem más, mint a 2012-es londoni olimpia izlandiak ellen játszott negyeddöntője.
Pár másodperc volt már csak a találkozóból, már csak 6-7 másodperc lehetett hátra, amikor egy gólos izlandi vezetésnél hétmétereshez jutottak az északiak. Ha belövik, a magyar csapat csomagolhat és utazhat haza, és Izland jut az elődöntőbe. De nem így történt...
Fazekas Nándi a felső sarokból a hosszú lábaival kirúgta úgy a labdát, hogy az csapattárshoz pattant. Nándi utólag azt mondta, hogy így akarta… Két passz után Lékai Máté ziccerbe került, és kiegyenlített. Később elmondta, a labda csúszott, csak három ujjal tudta megfogni a labdát, ő sem tudja hogy lett gól…
– idézte fel a modernkori magyar kézilabda egyik ikonikus gólját, amivel sikerült a meccset döntetlenre menteni, majd a kétszeri hosszabbításban a londoni olimpia elődöntőjébe jutni.
A I. Harsányi Gergely Kézilabda Torna végeredménye:
Eredmények – FU20:
1. DEAC
2. Nyíregyházi Sportcentrum
3. Székelyudvarhelyi Iskolás SK
Eredmények – FU18:
1. Nyíregyházi Sportcentrum
2. Minaur Nagybánya
3. Székelyudvarhelyi Iskolás SK
SZIKE Nyíregyháza