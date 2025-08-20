augusztus 20., szerda

Íjászat

1 órája

Most Európát hódították a szabolcsi íjászok (fotók, videó)

Címkék#Jakab Zoltán#Varga Márk Zsolt#3D Íjász Európa-bajnokság#íjász Eb#Szedlár János#íjász

Újra bizonyította tehetségét Varga Márk Zsolt és Jakab Zoltán. Arany- és ezüstéremmel tértek haza a szlovákiai 3D Íjász Európa-bajnokságról.

Kerecsen József

Festői környezetben, a szlovákiai Szepesolasziban rendezték meg az elmúlt héten rendezték a 3D Íjász Európa-bajnokságot. A HDH-IAA elnevezésű szervezet által bonyolított kontinensviadalon 16 nemzet csaknem 600 indulójából a magyarok a második legnagyobb csapatot alkották 116 íjásszal. Vármegyénkből is többen megmérettették magukat az északi szomszédban, két korábban többször is bemutatott tehetségünk pedig ezúttal is bizonyított: a mátészalkai Varga Márk Zsolt Európa-bajnoki címmel, az encsencsi Jakab Zoltán pedig Európa-bajnoki ezüstéremmel tért haza.

íjász
Fia és apja a 3D Íjász Európa-bajnokságon (Varga Márk Zsolt és Varga Zsolt Árpád)
Fotó: Varga Zsolt Árpád

A két fiatal íjász múlt hét hétfőn érkezett meg a verseny helyszínére, a szállás elfoglalása és a terepszemle után pedig másnap indulhatott is számukra a lényeg.

– Kedden volt az első versenynap a fehér pályán, ami rendkívül nehéz volt, mindhárom közül egyértelműen a legnehezebb, de talán azok közül is, amelyeken valaha lőttem. Másnap a kék pálya könnyebbnek bizonyult, a harmadik napit a kettő közé tenném, de összességében is nagyon csalósak voltak a távok, a zónákon nagyon nehezen lehetett átlátni és dimbes-dombos volt, amit otthon nem igazán tudunk legyakorolni. Rengeteget készültünk az Európa-bajnokságra Szedlár János irányításával és nem tagadom, nagy volt rajtam a nyomás, de összességében elégedett vagyok – mondta a 13. születésnapját nemrégiben ünneplő Jakab Zoltán, akit ráadásul egy tipikus íjászbetegség, az úgynevezett sárgaláz vagy oldáskényszer is hátráltatott az utóbbi hetekben. Zolcsi összességében 626 pontos eredménnyel, 67 százalékos pontossággal hódította el a második helyet a Cadet CU kategóriában.

Jakab Zoltán az Európa-bajnokságon

A tavalyi évben világbajnoki címet szerzett, idén pedig bármely versenyen elindult, megnyerte a mátészalkai Varga Márk Zsolt. Ez alapján nyugodtan nevezhettük őt ezúttal is favoritnak, de ebben a sportágban akár egyetlen elhibázott lövés végzetes lehet.

– Számomra az év legfontosabb versenye volt az Európa-bajnokság. A felkészülésem körülbelül egy hónapot vett igénybe, ami nem túl sok, de így is jól sikerült, persze ebben Szedlár János és édesapám rengeteget segített – kezdte a 17 esztendős sportoló. 

Ismét bebizonyosodott: igazi közösségi élmény egy íjászverseny

– A verseny jól sikerült, mindhárom nap ki tudtam hozni magamból a maximumot, való igaz a harmadik nap volt egy pár rosszabb lövésem, mivel gyomorrontás hátráltatott, ám még így is sikerült első helyezést elérnem a kategóriámban és megszerezni az Európa-bajnoki címet. A szervezők három nagyon nehéz, technikás pályát építettek a közel 600 versenyzőnek, emellett pedig a több mint 30 Celsius fokos meleg is nehezítette a versenyt. Minden összevetve nagyon jól éreztem magam, jó csapattársakkal lehettem együtt, akikkel jó volt versenyezni, sok új embert ismertem meg, és egy nagyon kellemes hetet töltöttünk el a családommal és közeli barátainkkal – mondta Márk, aki minden sorozatot figyelembe véve a legmagasabb pontszámot érte el a maga 872-jével.

Varga Márk Zsoltra a szabad ég alatt idén még egy komoly verseny, a WA Pálya Országos Bajnokság vár szeptember hatodikán, aztán már a WA Terem Kvalifikációs versenyekre és az országos bajnokságra való felkészülés kezdődik. Jakab Zoltán legközelebb szeptember 20-án, a „Barátság 21” elnevezésű 3D viadalon ragad íjat versenykörülmények között.

  • Így vette át az aranyérmet Varga Márk Zsolt (forrás: Varga Zsolt Árpád):

 

