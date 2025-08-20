Most Európát hódították a szabolcsi íjászok (fotók, videó)

Festői környezetben, a szlovákiai Szepesolasziban rendezték meg az elmúlt héten rendezték a 3D Íjász Európa-bajnokságot. A HDH-IAA elnevezésű szervezet által bonyolított kontinensviadalon 16 nemzet csaknem 600 indulójából a magyarok a második legnagyobb csapatot alkották 116 íjásszal. Vármegyénkből is többen megmérettették magukat az északi szomszédban, két korábban többször is bemutatott tehetségünk pedig ezúttal is bizonyított: a mátészalkai Varga Márk Zsolt Európa-bajnoki címmel, az encsencsi Jakab Zoltán pedig Európa-bajnoki ezüstéremmel tért haza.

Fia és apja a 3D Íjász Európa-bajnokságon (Varga Márk Zsolt és Varga Zsolt Árpád)

Fotó: Varga Zsolt Árpád

A két fiatal íjász múlt hét hétfőn érkezett meg a verseny helyszínére, a szállás elfoglalása és a terepszemle után pedig másnap indulhatott is számukra a lényeg.

– Kedden volt az első versenynap a fehér pályán, ami rendkívül nehéz volt, mindhárom közül egyértelműen a legnehezebb, de talán azok közül is, amelyeken valaha lőttem. Másnap a kék pálya könnyebbnek bizonyult, a harmadik napit a kettő közé tenném, de összességében is nagyon csalósak voltak a távok, a zónákon nagyon nehezen lehetett átlátni és dimbes-dombos volt, amit otthon nem igazán tudunk legyakorolni. Rengeteget készültünk az Európa-bajnokságra Szedlár János irányításával és nem tagadom, nagy volt rajtam a nyomás, de összességében elégedett vagyok – mondta a 13. születésnapját nemrégiben ünneplő Jakab Zoltán, akit ráadásul egy tipikus íjászbetegség, az úgynevezett sárgaláz vagy oldáskényszer is hátráltatott az utóbbi hetekben. Zolcsi összességében 626 pontos eredménnyel, 67 százalékos pontossággal hódította el a második helyet a Cadet CU kategóriában.

Jakab Zoltán az Európa-bajnokságon

A tavalyi évben világbajnoki címet szerzett, idén pedig bármely versenyen elindult, megnyerte a mátészalkai Varga Márk Zsolt. Ez alapján nyugodtan nevezhettük őt ezúttal is favoritnak, de ebben a sportágban akár egyetlen elhibázott lövés végzetes lehet.

– Számomra az év legfontosabb versenye volt az Európa-bajnokság. A felkészülésem körülbelül egy hónapot vett igénybe, ami nem túl sok, de így is jól sikerült, persze ebben Szedlár János és édesapám rengeteget segített – kezdte a 17 esztendős sportoló.