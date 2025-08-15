Jánd lesz a triatlon fővárosa

Ismét nyüzsgő hangyabollyá válik a jándi Tisza-part. Szombaton kilencedik alkalommal osztoznak a strandon a fürdőzők, a triatlon versenyzők és a hobbi sportolók. Az országos ranglistaversenynek otthont adó rendezvény várja a hobbi versenyzőket is, ahol bárki próbára teheti erőnlétét, kitartását. A 9:15-kor rajtoló felnőtt duatlon futam (2,4 km futás-9 km kerékpár-1,2 km futás) indulói hozhatják tűzbe a 10:15-kor induló gyerekfutam résztvevőit, akik 1,2 km futás után egy 3 km-es kört kerékpároznak az ártéri erdőben, majd a strandon 400 métert lefutva vehetik át érmeiket a célban.

Jánd megpezsdül szombaton Fotó: Bodnárné Varga Éva



Jánd strandja egész nap mozgásban lesz

Az első triatlon futam 11.15-kor indul, 300 méter úszással, ami a jándi strand egyik végétől, a másikig két bójasor között zajlik, így a fürdőzők a versenyzőkkel egyidőben is élvezhetik a hűs vizet. Úszás után 3 kör terepkerékpározás következik, majd a tiszai sétányon 1,2 km futás után érnek célba az indulók.

A leglátványosabb futam résztvevői 13 órakor állnak rajthoz, amikor a triatlonos körökben is kuriózumnak számító tripla-cross sprint távon induló regisztrált versenyzőket lehet biztatni, akik különös erőpróbára szánják rá magukat. Egymás után 3x kell teljesíteniük egy rövid triatlon távot. 300 méter úszás, 3 km kerékpározás és 1,2 km futás után ők nem a célba érkeznek, hanem újra a Tisza felé veszik az irányt és még kétszer teljesítik a távot. Ez a futam a szervezők odafigyelését is igényli, hiszen lesz, aki már az utolsó futására indul, más pedig még az úszó körre fog indulni.

Minden induló saját rajtcsomagot kap, egyedi befutóéremmel gazdagodik és még egy ebédre is a vendége a Jándi Községi Sportegyesületnek.

Az úszók biztonságáról a vízi rendészeten és a vízimentőkön túl számos motorcsónak és kajak gondoskodik.

A rendezvény ideje alatt a strand szabadon megközelíthető és minden szolgáltatása igénybe vehető, azonban fokozott figyelmet kérünk a verseny résztvevőinek!