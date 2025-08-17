augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Triatlon

2 órája

Jánd volt a triatlon fővárosa - Gajdos Tamással (fotókkal)

Címkék#Jánd#strand#rendezvény

Komoly tradíciója van a tereptriatlon versenynek Jándon.

Szon.hu
Jánd volt a triatlon fővárosa - Gajdos Tamással (fotókkal)

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Szombaton immár kilencedik alkalommal osztoztak a strandon a fürdőzők, a triatlonversenyzők és a hobbisportolók. Az országos ranglistaversenynek otthont adó rendezvény várta a hobbiversenyzőket is. 

Jánd volt a triatlon fővárosa

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu