Jánd volt a triatlon fővárosa - Gajdos Tamással (fotókkal)
Komoly tradíciója van a tereptriatlon versenynek Jándon.
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Szombaton immár kilencedik alkalommal osztoztak a strandon a fürdőzők, a triatlonversenyzők és a hobbisportolók. Az országos ranglistaversenynek otthont adó rendezvény várta a hobbiversenyzőket is.
Jánd volt a triatlon fővárosaFotók: Bodnárné Varga Éva
