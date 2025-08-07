augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

2 órája

Nyíregyházi versenyző a dobogó tetején! (fotókkal, videóval)

Címkék#Jászai Csongor#Ski GP3#jetski

Hétvégén Győrzámolyban rendezték a jetski Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamot. A nyíregyházi Jászai Csongor Európa-bajnok lett ski GP3-ban.

Szon.hu

Korábban évekig a leveleki tó adott otthont a jetski Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamnak, a szervezők a múlt évben elköltöztették a rendezvényt Győrzámolyba. Idén múlt héten csütörtökön rajtolt az esemény az utolsó futamot pedig vasárnap délután rendezték. A négy fordulóból álló kontinensviadal Lengyelországban kezdődött és Portugáliában folytatódott, az utolsó állomás pedig Franciaországban lesz. A magyar futamra több mint 25 ország sportolói érkeztek, a 11 fős hazai válogatottba helyet kapott Jászai Csongor is Aki két kategórián is rajthoz állt (ski GP2, GP3) és nem is akármilyen eredménnyel: aranyérmes lett a ski GP3 kategóriában, míg ski GP2-ben ezüstöt szerzett. A magyar válogatott végül négy arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel zárta a Magyar Nagydíjat. 

Jászai Csongor
Jászai Csongor megnyerte az Európa-bajnokságot (ski GP3)

Jászai Csongor Európa tetején

A Ski GP3-ban sikerült megnyernem az első két motót, az utolsó motón pedig a második helyen végeztem, ami elég volt a győzelem biztosításához. A Ski GP2-ben egy rakás line up volt, és az első motót leszámítva, ahol az utolsó két motóban harmadik lettem, jó ütemben második lettem.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott a héten és szurkolt nekem és a szponzoraimnak és különösen a szüleimnek, akik segítenek és támogatnak, nem számít mit és a barátnőmnek, aki mellettem volt az egész versenyhétvégén – értékelt Facebook–oldalán a friss Európa-bajnok Jászai Csongor.

 

Íme a verseny összefoglalója

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu