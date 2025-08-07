Nyíregyházi versenyző a dobogó tetején! (fotókkal, videóval)

Korábban évekig a leveleki tó adott otthont a jetski Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamnak, a szervezők a múlt évben elköltöztették a rendezvényt Győrzámolyba. Idén múlt héten csütörtökön rajtolt az esemény az utolsó futamot pedig vasárnap délután rendezték. A négy fordulóból álló kontinensviadal Lengyelországban kezdődött és Portugáliában folytatódott, az utolsó állomás pedig Franciaországban lesz. A magyar futamra több mint 25 ország sportolói érkeztek, a 11 fős hazai válogatottba helyet kapott Jászai Csongor is Aki két kategórián is rajthoz állt (ski GP2, GP3) és nem is akármilyen eredménnyel: aranyérmes lett a ski GP3 kategóriában, míg ski GP2-ben ezüstöt szerzett. A magyar válogatott végül négy arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel zárta a Magyar Nagydíjat.

Jászai Csongor megnyerte az Európa-bajnokságot (ski GP3)

Jászai Csongor Európa tetején

A Ski GP3-ban sikerült megnyernem az első két motót, az utolsó motón pedig a második helyen végeztem, ami elég volt a győzelem biztosításához. A Ski GP2-ben egy rakás line up volt, és az első motót leszámítva, ahol az utolsó két motóban harmadik lettem, jó ütemben második lettem.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott a héten és szurkolt nekem és a szponzoraimnak és különösen a szüleimnek, akik segítenek és támogatnak, nem számít mit és a barátnőmnek, aki mellettem volt az egész versenyhétvégén – értékelt Facebook–oldalán a friss Európa-bajnok Jászai Csongor.