Érmek bizonyítják, hogy a nyíregyházi atlétának megérte váltania

K Szabó Gabriella az országos bajnoksággal sűrű időszakot zárt le, méghozzá kiváló eredménnyel. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétája az elmúlt bő egy hónapban rajthoz állt a csapat Európa-bajnokságon, Barcelonában egy challenger kategóriájú versenyen, az Egyetemi Világjátékokon, majd Budapesten, a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságon két számban is indult.

K Szabó Gabriella (kék felsőben) két ezüstéremmel zárta az 130. Atlétikai Magyar Bajnokságot

Fotó: masz.hu

Barcelonában már látszott, hogy jó formában van, hiszen július közepén a katalán városban 3000 méter akadályon egyéni legjobbját teljesítette, amely bronzérmet ért a rangos mezőnyben. Gabi elmondása szerint a formát az Egyetemi Világjátékokra időzítették edzőjével, ám természetesen fontos volt az is, hogy az országos bajnokságon jól szerepeljen. Ez annyira sikerült, hogy 5000 méter síkfutásban és 3000 méter akadályon is ezüstérmet szerzett, amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az NYSC lett az országos bajnokság hetedik legeredményesebb egyesülete.

K Szabó Gabriella: egyéni csúcs ötezren

– Reményekkel telve vártam az országos bajnokságot – tekintett vissza K. Szabó Gabriella az országos bajnokságra – Hosszú szezon végén jártunk már, sok futás volt a lábamban, de szerettem volna nagyon jól teljesíteni, ezért is indultam a fő számomban, akadályon, valamint ötezren. Előbbivel idén kezdtünk el foglalkozni, arra helyeztünk nagy hangsúlyt a szezonban. Kell még tapasztalatot szereznem, hiszen nagyon más szám, mint a 800 és az 1500, amiken eddig futottam, viszont elégedett lehetek: az Universiade is jól sikerült, döntőztem, az országos bajnokságon pedig a második legjobb eredményemet értem el, míg ötezren nagy egyéni csúcsot futottam (16:34.93), tizenhat másodpercet javítottam az eddigi rekordomon. Nem tudtam, hogy mire számíthatok, ez is új táv számomra, de a dobogó volt a cél, azon belül pedig a minél fényesebb érem. Sokkal erősebben kezdtem, mint amit terveztem, de sikerült végig futnom, a végén még tudtam fokozni a tempót, így nagyon jó hajrával zártam, még maradt is a futásban – zárta K Szabó Gabriella.

Gabi ezzel a pályaversenyzést idén befejezte, a felkészülést követően jöhetnek utcai versenyek, majd a fedett pályás szezonra hangol.