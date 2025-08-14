A Fraditól igazolt középpályást a Szpari – hivatalos

Igaznak bizonyultak a hírek, amelyről csütörtökön portálunk is beszámolt: Katona Bálint a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa lett. A 22 éves játékossal három éves szerződést kötött a Szpari. A 178 cm magas középpályás pályafutása során 69 alkalommal lépett pályára a magyar élvonalban, 11 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott. Korosztályos válogatott volt, nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Az előző idényben Kecskeméten játszott kölcsönben.

Katona Bálint három évet írt alá a Szparihoz

Fotó: nyiregyhazaspartacusfc.hu

– Régóta tárgyalásban állt már a menedzsmentem a Nyíregyházával, és több élvonalbeli klub is szeretett volna a soraiban tudni, de úgy döntöttem, hogy itt a helyem, és sikerült mindenben megállapodnunk. Azon vagyok, hogy segíthessem a csapatot. Végig edzésben voltam, a Ferencvárossal a felkészülést végigdolgoztam, így fizikálisan jó állapotban vagyok.

Ismerős közegbe kerültem, ismerem a játékosokat, a vezetőedzőt, és nagyon tetszenek a körülmények. Ellenfélként voltam már itt, komoly szurkolótáborral rendelkezik a klub, és kíváncsian várom a Debrecen elleni hétvégi találkozót

fogalmazott a frissen szerződtetett játékos a klub weboldalán.

Katona Bálint komoly rutinnal rendelkezik

– Bálint érkezésével a támadó szekció tovább erősödhet. Komplex játékos, elől bármely pozícióban hatékony lehet, fiatal kora ellenére már komoly rutinnal rendelkezik. Újbóli pozitív visszacsatolás klubunk számára, hogy több NB-I-es együttes is szerette volna szerződtetni, de mi voltunk nála az első számú opció, így minket választott – monda Fekete Tivadar, Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója.

Katona Bálint gólja a Fehérvár ellen (2025.03.07. OTP Bank Liga, 23. forduló)