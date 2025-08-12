1 órája
Megegyeztek: Katona Levente a Szpari játékosa lett
Kecskemétről igazolt igazolt belső védőt a Nyíregyháza Spartacus FC. Katona Levente három évet írt alá.
Katona Levente a Nyíregyháza Spartacus FC-ben folytatja pályafutását – adta hírül a csapat hivatalos honlapján kedden délután. A 23 éves játékos érkezése már korábban többször is szóba került, erről portálunkon rendszeresen beszámoltunk. Most azonban aláírás került a megállapodás aljára, Katona Levente három évre kötelezte el magát. A 189 centiméter magas belső védő az előző idényben 32 tétmérkőzésen lépett pályára a Kecskemét színeiben, két gólja mellett – az egyiket épp a Szpari ellen szerezte – két gólpasszt adott.
Katona Levente: jöttem volna már a nyár elején
– Nagyon vártam már, hogy csatlakozhassak a Nyíregyházához. Nehéz időszak van mögöttem, szívesen jöttem volna már a nyár elején, és örülök, hogy végül a Szpari játékosa lehetek. Szabó István személye sokat számított a döntésemnél, és nyomon követtem a csapat szereplését, tudom, hogy nagyon szeretik a városban a focit, fantasztikus a hangulat a mérkőzéseken. Tetszik az a fejlődés is, mely a klubnál tapasztalható az elmúlt években, és örülök, hogy az élvonalban játszhatok tovább. Igyekeztem megfelelő erőállapotban maradni, a meccsek már nagyon hiányoznak – mondta Katona Levente.
– Hosszú tárgyalásfolyamat zárult le a mai nappal Katona Levente ügyében. Szerettük volna már a felkészülés kezdetére megszerezni, de élő szerződéssel rendelkezett Kecskeméten, ám sikerült megfelelő kivásárlási díj ellenében megszereznünk. Erre a posztra akartunk még igazolni, Levente fizikailag erős, bal lábas belső védő, aki a párharcokban és a fejjáték terén is nagyon jó
– mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.
Katona Levente gólja a Szpari ellen (2025.05.04. OTP Bank Liga, 30. forduló)
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL (nso.hu gyűjtés)
- Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)
- Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)
- Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)
- Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám
- Kiszemeltek: Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE)
- Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)
- Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)
- Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)
- Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)