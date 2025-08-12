Megegyeztek: Katona Levente a Szpari játékosa lett

Katona Levente a Nyíregyháza Spartacus FC-ben folytatja pályafutását – adta hírül a csapat hivatalos honlapján kedden délután. A 23 éves játékos érkezése már korábban többször is szóba került, erről portálunkon rendszeresen beszámoltunk. Most azonban aláírás került a megállapodás aljára, Katona Levente három évre kötelezte el magát. A 189 centiméter magas belső védő az előző idényben 32 tétmérkőzésen lépett pályára a Kecskemét színeiben, két gólja mellett – az egyiket épp a Szpari ellen szerezte – két gólpasszt adott.

Katona levente három éves szerződést írt alá

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Katona Levente: jöttem volna már a nyár elején

– Nagyon vártam már, hogy csatlakozhassak a Nyíregyházához. Nehéz időszak van mögöttem, szívesen jöttem volna már a nyár elején, és örülök, hogy végül a Szpari játékosa lehetek. Szabó István személye sokat számított a döntésemnél, és nyomon követtem a csapat szereplését, tudom, hogy nagyon szeretik a városban a focit, fantasztikus a hangulat a mérkőzéseken. Tetszik az a fejlődés is, mely a klubnál tapasztalható az elmúlt években, és örülök, hogy az élvonalban játszhatok tovább. Igyekeztem megfelelő erőállapotban maradni, a meccsek már nagyon hiányoznak – mondta Katona Levente.

– Hosszú tárgyalásfolyamat zárult le a mai nappal Katona Levente ügyében. Szerettük volna már a felkészülés kezdetére megszerezni, de élő szerződéssel rendelkezett Kecskeméten, ám sikerült megfelelő kivásárlási díj ellenében megszereznünk. Erre a posztra akartunk még igazolni, Levente fizikailag erős, bal lábas belső védő, aki a párharcokban és a fejjáték terén is nagyon jó

– mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Katona Levente gólja a Szpari ellen (2025.05.04. OTP Bank Liga, 30. forduló)