Izraelben nyert bronzérmet Dóra
A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetőjének a kezéből ismét messzire szállt a szer. Kerekes Dóra harmadik dobogóra állhatott Jeruzsálemben.
Remek hónapot tudhat maga mögött Kerekes Dóra. Mint arról portálunk is beszámolt a 130. atlétikai magyar bajnokságon egyéni csúcsát kétszer is megdöntve megvédte országos bajnoki címét. A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője Izraelben versenyzett és a jeruzsálemi versenyen két lengyel mögött a dobogó harmadik fokára állhatott 55.87 cm-es dobásával.
