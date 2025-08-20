Izraelben nyert bronzérmet Dóra

Remek hónapot tudhat maga mögött Kerekes Dóra. Mint arról portálunk is beszámolt a 130. atlétikai magyar bajnokságon egyéni csúcsát kétszer is megdöntve megvédte országos bajnoki címét. A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője Izraelben versenyzett és a jeruzsálemi versenyen két lengyel mögött a dobogó harmadik fokára állhatott 55.87 cm-es dobásával.

