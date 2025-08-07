augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

"Vágytam már az újabb egyéni csúcsra"

Címkék#atléta#Kerekes Dóra#Nyíregyházi Sportcentrum

Az első dobás után érezte, hogy nyerni fog. Kerekes Dóra úgy lett aranyérmes, hogy kétszer is megjavította egyéni legjobbját.

Szon.hu

Múlt hétvégén a Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A megméretésen remekül szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái, 2 arany-, 3 ezüst-, és 1 bronzéremmel az éremtábla hetedik helyén végeztek. A két arany közül az egyiket Kerekes Dóra szerezte diszkoszvetésben, méghozzá új egyéni csúccsal.

Kerekes Dóra
Kerekes Dóra megnyerte a magyar bsjnokságot fotó: masz.hu

Kerekes Dóra: nincs megállás, irány Jeruzsálem

– Mindenképpen meg akartam védeni a bajnoki címemet, illetve arra törekedtem, hogy minél jobb eredményt érjek el. Jól mentek az edzések, éreztem, hogy kijöhet belőle egy nagyobb dobás, még úgy is, hogy egy hónapja fáj a térdem, ami kicsit visszafogott. Az első dobás után már nyugodtan versenyeztem, hiszen szinte biztos volt, hogy nyerek. Azt a kísérletet nem is éreztem annyira jónak, meglepett, hogy majdnem ötvenhat méterre szállt a diszkosz. A harmadik sorozatban ötvennyolc méter feletti dobással megdöntöttem az addigi csúcsomat, majd az ötödikben tovább javítottam azt (59 méter). Nagyon örültem ennek az eredménynek! Vágytam már az újabb egyéni csúcsra, mivel az előzőt 2023-ban értem el, most több mint másfél méterrel javítottamértékelt Kerekes Dóra a Nyíregyházi Sportcentrum weboldalán
Dóri nem áll meg a munkával: jövő héten Jeruzsálemben vesz részt egy ezüstkategóriás versenyen, majd augusztus 20-án Szombathelyen lép dobókörbe a VII. Németh Pál Memorialon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu