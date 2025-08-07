Múlt hétvégén a Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A megméretésen remekül szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái, 2 arany-, 3 ezüst-, és 1 bronzéremmel az éremtábla hetedik helyén végeztek. A két arany közül az egyiket Kerekes Dóra szerezte diszkoszvetésben, méghozzá új egyéni csúccsal.

Kerekes Dóra megnyerte a magyar bsjnokságot fotó: masz.hu

Kerekes Dóra: nincs megállás, irány Jeruzsálem

– Mindenképpen meg akartam védeni a bajnoki címemet, illetve arra törekedtem, hogy minél jobb eredményt érjek el. Jól mentek az edzések, éreztem, hogy kijöhet belőle egy nagyobb dobás, még úgy is, hogy egy hónapja fáj a térdem, ami kicsit visszafogott. Az első dobás után már nyugodtan versenyeztem, hiszen szinte biztos volt, hogy nyerek. Azt a kísérletet nem is éreztem annyira jónak, meglepett, hogy majdnem ötvenhat méterre szállt a diszkosz. A harmadik sorozatban ötvennyolc méter feletti dobással megdöntöttem az addigi csúcsomat, majd az ötödikben tovább javítottam azt (59 méter). Nagyon örültem ennek az eredménynek! Vágytam már az újabb egyéni csúcsra, mivel az előzőt 2023-ban értem el, most több mint másfél méterrel javítottam – értékelt Kerekes Dóra a Nyíregyházi Sportcentrum weboldalán.

Dóri nem áll meg a munkával: jövő héten Jeruzsálemben vesz részt egy ezüstkategóriás versenyen, majd augusztus 20-án Szombathelyen lép dobókörbe a VII. Németh Pál Memorialon.