Keresztes Krisztián alapember a Dundee Unitedben, látva a számokat, nem véletlenül

Egyre inkább úgy tűnik, beváltja a hozzá fűzött reményeket a Dundee Unitednél Keresztes Krisztián. A 25 esztendős belső védő július közepén csatlakozott a skót Premier League-ben szereplő együttes keretéhez. A szombathelyi születésű labdarúgó kölcsönbe került új állomáshelyére a Szparitól, a Dundee azonban a 2025/2026-os idény végén dönthet úgy, hogy végleg megvásárolja Keresztest, erre opciós joga van a klubnak.

Keresztes Krisztián egyelőre kirobbanthatatlan a Dundee United kezdőcsapatából

Fotó: Getty Images

Mint arról csaknem két héttel ezelőtt beszámoltunk, Keresztes Krisztián első tétmérkőzése a Dundee United színeiben kiválóan sikerült. A középső védő gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez az UNA Strassen ellen a Konferencia-liga második selejtezőkörének odavágóján. A Szpari kölcsönadott hátvédje aztán a visszavágót is végigjátszotta, csapata pedig azt a találkozót is 1–0-ra nyerte, így két nap múlva már a következő selejtezőkör vár az alakulatra, ellenfele a Rapid Wien lesz (elsőként) idegenben.

Keresztes Krisztián remek számokat hoz

Sűrű tehát a program, de Keresztes az első bajnoki mérkőzésről sem hiányozhatott, Jim Goodwin vezetőedző kezdőcsapatba jelölte őt a Falkirk elleni vasárnapi, idegenbeli találkozón is. A Dundee United kétszer is vezetett a mérkőzésen, a hazaiak azonban mindkétszer kiegyenlítettek, így a végeredmény 2–2 lett. A magyar labdarúgó a 61. percben sárga lapot kapott, ám ennél sokkal fontosabbak azok a mutatók, amik a neve mellé kerültek: passzainak 77 %-a pontos volt, egyetlen hosszú indítása embert talált, hétszer tisztázott, négy szerelést mutatott be, öt földi párharcából négyet, négy fejpárbajából pedig hármat nyert meg.

A Falkirk elleni mérkőzés összefoglalója: