Elstartolt a városi kispályás labdarúgó-bajnokság (videóval)
Elvégezték a kezdőrúgás. Hétfőn újra indult a Decatlon-Selyem-Ber Kft.-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság.
Alig fejeződtek be a Decatlon-Selyem-Ber Kft.-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság küzdelmei, egy rövid pihenőt követően augusztus 11-én újra indult a labda a városi stadion műfüves pályáin. Az ünnepélyes kezdőrúgást Hajnak Gusztáv, az NYSÜ ügyvezetője és Kőhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője végezték el.
Bővült a városi kispályás labdarúgó-bajnokság mezőnye
– Évek óta nagy népszerűségnek örvend a mind a szabadtéri, mind a terembajnokság. Tavaly elkészült a három műfüves pálya, ezen kívül a játékosok kulturált körülmények között tudnak öltözni és zuhanyozni a szabadidő központban. Méltó körülmények között tudnak tehát sportolni az ország legnagyobb kispályás bajnokságon a csapatok – fogalmazott Kőhalmi Richárd.
– Eddig is nagy volt az érdeklődés, de örömmel számolhatok be arról, hogy ebben a szezonban százkét csapat kilenc csoportban küzd meg a bajnoki címekért. Megszűnt ugyan öt csapat, de a helyükre érkezett tizenegy – mondta Dajka László főszervező.
Az őszi szezon október végéig tart, és a csapatokra hatszáz mérkőzés vár. A téli pihenőt követően aztán újabb hatszáz mérkőzésen dőlnek el a végleges helyezések.
