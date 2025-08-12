augusztus 12., kedd

Klára névnap

22°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás foci

53 perce

Elstartolt a városi kispályás labdarúgó-bajnokság (videóval)

Címkék#műfüves#kispályás bajnokság#Nyíregyházi Sportcentrum

Elvégezték a kezdőrúgás. Hétfőn újra indult a Decatlon-Selyem-Ber Kft.-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság.

Szon.hu

Alig fejeződtek be a Decatlon-Selyem-Ber Kft.-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság küzdelmei, egy rövid pihenőt követően augusztus 11-én újra indult a labda a városi stadion műfüves pályáin. Az ünnepélyes kezdőrúgást Hajnak Gusztáv, az NYSÜ ügyvezetője és Kőhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője végezték el. 

kispályás labdarúgó-bajnokság
Hétfőn ünnepélyes kezdőrúgással vette kezdetét a városi kispályás labdarúgó-bajnokság Fotó: Kohut Árpád

Bővült a városi kispályás labdarúgó-bajnokság mezőnye

– Évek óta nagy népszerűségnek örvend a mind a szabadtéri, mind a terembajnokság. Tavaly elkészült a három műfüves pálya, ezen kívül a játékosok kulturált körülmények között tudnak öltözni és zuhanyozni a szabadidő központban. Méltó körülmények között tudnak tehát sportolni az ország legnagyobb kispályás bajnokságon a csapatok – fogalmazott Kőhalmi Richárd.
– Eddig is nagy volt az érdeklődés, de örömmel számolhatok be arról, hogy ebben a szezonban százkét csapat kilenc csoportban küzd meg a bajnoki címekért. Megszűnt ugyan öt csapat, de a helyükre érkezett tizenegy – mondta Dajka László főszervező.
Az őszi szezon október végéig tart, és a csapatokra hatszáz mérkőzés vár. A téli pihenőt követően aztán újabb hatszáz mérkőzésen dőlnek el a végleges helyezések.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu