Labdarúgás

56 perce

Zalaegerszegen folytatja a Kisvárda

Készen áll a folytatásra a rétközi egylet. Zalaegerszegen lép pályára a Kisvárda.

Mihály Norbert

Ki gondolná, hogy az elmúlt tizenhárom bajnoki évben csak kétszer nem szerepelt a Kisvárda Master Good ugyanazon bajnokságban, mint a csapat soron következő ellenfele, a Zalaegerszeg. A közös múlt 2013-ban az NB II-ben indult, majd a 2018-as feljutás után egy évre „elváltak” a felek egymástól, de csak addig, míg a következő kiírásban a Zete fel nem jutott az élvonalba. Az azt követő öt esztendőt megint egy égisz alatt töltötte a két fél, a Várda azonban tavaly elköszönt, de ismét csak egyetlen esztendőre. Az elmúlt évek alatt a kupában is megmérkőztek a gárdák egymással, úgyhogy a földrajzilag legmesszebb lévő riválissal három fronton is találkozott már Gerliczki Máté csapata.

Kisvárda
Novothny Soma (középen) volt az újpesti meccs hőse a Kisvárda csapatában
Fotó: kisvardafc.hu

Pozitív a Kisvárda Zete elleni mérlege

És ezeknek a meccseknek bizony a mérlege sem rossz. Mind az NB I-ben, mind az NB II-ben, mind pedig a kupában a rétközi egylet javára billen el a mérleg: 24 tétmeccsen 12 győzelem, hat döntetlen és hat vereség. Az élvonalban az idegenbeli mérleg különösen pazar, hiszen még nem veszített idegenben a Zete ellen a Kisvárda.

Amikor legutóbb, 2023 nyarán, a nyitó fordulóban Jasmin Mesanovic duplájával 2–0-ra nyert a csapat Zalaegerszegen, még nem volt sejthető, hogy az lesz a vége, ami, vagyis kiesés. De itt az újabb lehetőség, folytatni kell a jó zalaegerszegi sorozatot.

Ami az idei szezont illeti, a Kisvárda eleddig négy bajnoki meccset játszott, melyeken két győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérleg, míg a Zalaegerszeg még nyeretlen, ellenben egyetlen fiaskója mellett négyszer végzett döntetlenre. Mint ismert, a Várda Ferencváros elleni bajnokija a rekordbajnok kérésére december 3-ra került, míg a ZTE hazai pályán szaladt bele egy 4–1-es vereségbe az Újpest ellenében.

Ott folytatnák, ahol két hete abbahagyták

– A szünet miatt sem kellett más jellegű munkát végeznünk, ha van meccs, ha nincs, a taktikai periodizáció szerint haladunk, egyedül a kieső meccseket kell edzésekkel pótolnunk – árulta el megkeresésünkre Gerliczki Máté, a Kisvárda vezetőedzője. – Bízunk benne, hogy sikerrel tettük, és ott tudjuk folytatni, ahol két hete abbahagytuk. A legutóbbi két mérkőzésünk az eredményesség és a mutatott játék terén is jól sikerült, a bajnokság eddigi két idegenbeli mérkőzésén veretlenek vagyunk, ezeket a sorozatokat szeretnénk folytatni. Egyébként is minden meccs más, de ebben a bajnokságban különösen azt láthatjuk, hogy semmi nem következik semmiből. Amikor esetleg azt várjuk, hogy egy csapat lábra kap, akkor jön egy olyan mérkőzés, ami megtöri a lendületét. Vagy éppen fordítva, volt olyan csapat, amelynek korábbi szereplése arra utalt, hogy hullámvölgybe került, erre előrukkolt egy bravúrral. Úgyhogy ugyanolyan nehéz és kiszámíthatatlan mérkőzésre számíthatunk, mint amilyenek a korábbiak voltak. 

Ki kell ismerni az ellenfél hiányosságait

– A Zalaegerszegnek jól felismerhető stílusjegyei vannak, amelyek erős csapattá formálják, de látjuk, hogy melyek az esetleges hiányosságai védekezésben és támadásban egyaránt – zárta mondandóját a tréner. – Ezeket kell tudnunk kihasználni, és akkor eredményesek lehetünk a szombat délutáni mérkőzésen is.

A találkozón augusztus 30-án, szombaton 14.45-kor hangzik el a kezdő sípszó.
 

 

