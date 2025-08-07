augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Elhalasztották a Fradi kisvárdai vendégjátékát – mutatjuk miért

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#labdarúgás nb I#Kisvárda Master Good#Ferencváros#Szpari

Az 5. fordulóban a Szpari szombaton fogadja a Diósgyőrt. A Kisvárda–Ferencváros mérkőzést decemberben rendezik meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait – írta a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos weboldalán. Az élvonalbeli bajnokság 5. fordulója a Puskás Akadémia–DVSC meccsel indul augusztus 22-én pénteken, majd szombaton (ZTE–Újpest, Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK) és vasárnap (Kazincbarcika–ETO, MTK–Paks) is két-két mérkőzést rendeznek. A Kisvárda azonban nemlép pályára azon a hétvégén.

Kisvárda
A Kisvárda decemberben fogadja a Ferencvárost fotó: Sipeki Péter

Kisvárda Master Good–Ferencváros: csak decemberben

A forduló hatodik mérkőzést elhalasztották, a Ferencváros december 3-án lesz a Kisvárda Master Good vendége. Az MLSZ ennek kapcsán megjegyezte: Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése.

Labdarúgás: Fizz Liga, 5. forduló

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia FC–DVSC, 20:00 (M4 Sport)

Augusztus 23., szombat

ZTE FC–Újpest FC, 17:45 (M4 Sport)

Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK, 20:15 (M4 Sport)

Augusztus 24., vasárnap

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, 17:45 (M4 Sport)

MTK Budapest–Paksi FC, 20:00 (M4 Sport)

December 3., szerda

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC, 19:00 (M4 Sport)


 

