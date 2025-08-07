28 perce
Elhalasztották a Fradi kisvárdai vendégjátékát – mutatjuk miért
Az 5. fordulóban a Szpari szombaton fogadja a Diósgyőrt. A Kisvárda–Ferencváros mérkőzést decemberben rendezik meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait – írta a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos weboldalán. Az élvonalbeli bajnokság 5. fordulója a Puskás Akadémia–DVSC meccsel indul augusztus 22-én pénteken, majd szombaton (ZTE–Újpest, Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK) és vasárnap (Kazincbarcika–ETO, MTK–Paks) is két-két mérkőzést rendeznek. A Kisvárda azonban nemlép pályára azon a hétvégén.
Kisvárda Master Good–Ferencváros: csak decemberben
A forduló hatodik mérkőzést elhalasztották, a Ferencváros december 3-án lesz a Kisvárda Master Good vendége. Az MLSZ ennek kapcsán megjegyezte: Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése.
Labdarúgás: Fizz Liga, 5. forduló
Augusztus 22., péntek
Puskás Akadémia FC–DVSC, 20:00 (M4 Sport)
Augusztus 23., szombat
ZTE FC–Újpest FC, 17:45 (M4 Sport)
Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK, 20:15 (M4 Sport)
Augusztus 24., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, 17:45 (M4 Sport)
MTK Budapest–Paksi FC, 20:00 (M4 Sport)
December 3., szerda
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC, 19:00 (M4 Sport)
Két nagy visszatérője is lesz a Szpari–Fradinak, a szurkolók már nagyon várják őket (videóval)