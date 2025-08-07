Elhalasztották a Fradi kisvárdai vendégjátékát – mutatjuk miért

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait – írta a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos weboldalán. Az élvonalbeli bajnokság 5. fordulója a Puskás Akadémia–DVSC meccsel indul augusztus 22-én pénteken, majd szombaton (ZTE–Újpest, Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK) és vasárnap (Kazincbarcika–ETO, MTK–Paks) is két-két mérkőzést rendeznek. A Kisvárda azonban nemlép pályára azon a hétvégén.

A Kisvárda decemberben fogadja a Ferencvárost fotó: Sipeki Péter

Kisvárda Master Good–Ferencváros: csak decemberben

A forduló hatodik mérkőzést elhalasztották, a Ferencváros december 3-án lesz a Kisvárda Master Good vendége. Az MLSZ ennek kapcsán megjegyezte: Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése.