Újabb győzelem idegenben, zsinórban harmadszor nyert a Kisvárda (+ videó)

Mint ismert, a labdarúgó NB I 6. fordulójában a Kisvárda Master Good jobb első félidei játékának köszönhetően 2–1-re győzni tudott az immár sorozatban a 13. bajnoki mérkőzésén nyeretlen Zalaegerszeg otthonában.

Novothny Soma hallgatja a Kisvárda trénerét, Gerliczki Mátét

Fotó: kisvardafc.hu

Nem volt könnyű meccse a Kisvárda csapatának

– Nehéz meccs volt, a bemelegítéskor láttuk, hogy a Zalaegerszeg szerkezetet vált, ezért kissé át kellett szerveznünk a játékunkat – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a Kisvárda mestere, Gerliczki Máté. – Igyekeztünk a kapusukig kergetni a hazaiakat és ott hibára kényszeríteni őket, amiből több labdaszerzésünk is volt. A szünetben aztán négyet cserélt a Zete, kitűnő játékosok jöttek be, így egy időre el is vesztettük a kontrollt. Néha imádkoznunk kellett, hogy ne kapjunk gólt, de összességében megérdemelten győztünk. A második félidőben mutatott játékunkon viszont bőven van mit javítani. Most jön a válogatott szünet, ami abból a szempontból nem jó, hogy zsinórban három meccset nyertünk, de a zalaegerszegi találkozó előtt is volt szünetünk, hiszen a Ferencváros kérte az összecsapás elhalasztását. Őszintén szólva ez nem befolyásol semmit. A sikernek ezúttal is nagyon örülünk, legalább jó hangulatban telik a hosszú hazaút.

Nehéz volt dönteni, már ami a találkozó legjobbját illeti, hiszen Abdulrasaq Ridwan Popoola és Branimir Cipetic is kiemelkedőt nyújtott, ám végül a gólja miatt utóbbira esett a választás. A harminc esztendős bosnyák hátvéd a kisvárdai védelem vezére volt, a zalaiak nem tudtak túljárni az eszén.

A válogatott szünetet követően a Kisvárda előbb a MOL Magyar Kupában lesz érdekelt, ahol szeptember 13-án Ajkára utazik, majd a Fizz Liga hetedik fordulójában a Debrecent fogadja.

A mérkőzés összefoglalója: