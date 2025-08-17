Micsoda délelőtt! A kis Szpari és a Kisvárda II is parádézott (videóval)

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 4. forduló

Kisvárda II–Ózd 6–1 (4–1)

Kisvárda, v.: Dévényi.

Kisvárda II: Kubarics – Tenkács (Krucan, a szünetben), Lippai, Kozacsuk, R. Stefan, Osztrovka (Jazsik, 71.), Abdulahhi, Prjamov (Fedorov, 51.), Szikszai, Veprik (Scsadej, a szünetben), Balogun. Edző: Törtei Tamás.

Ózd: Pápai – Bocskor, Tordai, Zimányi, Szemere, Pócsik, Magyar M. (Takács T., a szünetben), Fercsák (Szlifka, a szünetben), Horváth S. (Komári, 62.), Korbély (Gáti, 71.), Pataki R. (Filkóházi, 62.). Játékos-edző: Bene Attila.

Gól: Balogun 3 (3., 7., 70., Prajmov 3 (15. – tizenegyesből, 24. 46.), illetve Korbély (41 – tizenegyesből).

Kiállítva: Zimányi (15.)

Törtei Tamás: – Időnként van olyan mérkőzés amelyen minden összejön, ez most ilyen volt. Nagyon korán előnyt szereztünk, utána nem sokkal megdupláztuk, a kiállítás és a harmadik találatunk után pedig már eldőlt a meccs. Van benne tanulság is, mert hiába az előny és a jó játék nem szabad kiengedni, még a nagy gólkülönbség tudatában sem. Gratulálok a fiúknak, megérdemelten nyertünk ilyen különbséggel is!

Nyíregyháza II.–Füzesabony 4–1 (0–1)

Nyíregyháza, v.: Borók.

Nyíregyháza II.: Molnár – Törő, Kondor, Tóth (Melich, 90.), Pók (Kalán, 66.), Bertók (Nagy K., 85.), Czimer-Nyitra, Tasi (Kerezsi, a szünetben), Silling, Oláh B., Aranyos. Edző: Papp Ákos.

Füzesabony: Slakta – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Ináncsi, 28.), Oláh N., Kaló (Berki, a szünetben), Nagy G., Pataki (Vincze, 80.), Nagy Á., Tánczos (Kotta, 87.), Bocsi P. (Temesvári M., 28.). Edző: Bocsi Zoltán.

Gól: Oláh 2 (48., 76. – tizenegyesből), Czimer-Nyitrai (78.), Silling (81.), illetve Kaló (46.).

Papp Ákos: – A mérkőzés összképét tekintve megérdemelten nyertünk. Nagyon sokat tettek ezért a három pontért srácok, úgy hogy hátrányból kellett felállnunk. Nagyon szép gólokat lőttünk, a játékunk is tetszetős volt, főleg a második félidőben. Gratulálok a srácoknak!