Játékossors

1 órája

Váratlan döntés. A Kisvárda NB II-be adta kölcsön középpályását

Címkék#Szentlőrinc SE#Kisvárda Master Good#középpályás

Tizenegy éves korában került a rétköziek akadémiájára. A 19 éves középpályást most kölcsön adta a Kisvárda.

A Kisvárda Master Good A Szentlőrincnek adta kölcsön játékosát. A 19 éves Miroslav Babjak  a baranyaiak első számú együttesét erősíti majd – számolt be róla a Szentlőrinc SE hivatalos honlapján. A 187 cm magas védekező középpályás 11 éves korában került a kisvárdai akadémiára, ott pedig végigjárta az összes korosztályt. 2024-ben a piros-fehérek második gárdájában mutatkozhatott be a felnőtt futballban, az előző szezonban pedig már NB II-ben bajnoki címet szerző Kisvárdában is debütálhatott.

Kisvárda
A Kisvárda középpályása Szentlőrincre került kölcsönbe fotó:  Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE

Kisvárda után Szentlőrincen játszik 

 – Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tisztában voltam vele, hogy itt Szentlőrincen a fiatalok megkapják az esélyt a bizonyításra – mondta Miroslav. – Nagyon jó a közeg és a szakmai munka, érzem a bizalmat a stáb és a csapattársak felől egyaránt. Szeretnék minél többet fejlődni és segíteni társaimnak a közös cél elérésében, ami az, hogy minden meccsen a maximumot hozzuk, és jó szezont zárjunk.

 

