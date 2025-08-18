Váratlan döntés. A Kisvárda NB II-be adta kölcsön középpályását

A Kisvárda Master Good A Szentlőrincnek adta kölcsön játékosát. A 19 éves Miroslav Babjak a baranyaiak első számú együttesét erősíti majd – számolt be róla a Szentlőrinc SE hivatalos honlapján. A 187 cm magas védekező középpályás 11 éves korában került a kisvárdai akadémiára, ott pedig végigjárta az összes korosztályt. 2024-ben a piros-fehérek második gárdájában mutatkozhatott be a felnőtt futballban, az előző szezonban pedig már NB II-ben bajnoki címet szerző Kisvárdában is debütálhatott.

A Kisvárda középpályása Szentlőrincre került kölcsönbe fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE

Kisvárda után Szentlőrincen játszik

– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tisztában voltam vele, hogy itt Szentlőrincen a fiatalok megkapják az esélyt a bizonyításra – mondta Miroslav. – Nagyon jó a közeg és a szakmai munka, érzem a bizalmat a stáb és a csapattársak felől egyaránt. Szeretnék minél többet fejlődni és segíteni társaimnak a közös cél elérésében, ami az, hogy minden meccsen a maximumot hozzuk, és jó szezont zárjunk.