NB I.

2 órája

Gerliczki Máté: Ha hibázunk, azt kihasználja a Puskás is

Címkék#Puskás Akadémia#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#Paks#Gerliczki Máté#NB I#labdarúgás

Talpra kell állnia a csapatnak a Paks elleni demoralizáló vereséget követően. A Kisvárda Master Good FC a Puskás Akadémiát fogadja 17.45-től.

Kerecsen József
Gerliczki Máté: Ha hibázunk, azt kihasználja a Puskás is

Fotó: Sipeki Péter

Ma délután egymást követő második hétvégén játszik hazai környezetben a Kisvárda Master Good FC. Az NB I. újonca a tavalyi évad ezüstérmesét, a Puskás Akadémia együttesét fogadja a Várkerti Stadionban. Ez lesz a két gárda 19. bajnoki találkozója, a várdaiak eddig négyszer arattak sikert, míg hét-hét alkalommal döntetlen, illetve felcsúti győzelem lett a vége. 

Kisvárda Master Good FC Gerliczki Máté
Kisvárda Master Good FC: Gerliczki Máté tudja, a Puskás Akadémia ellen sem fér bele a hiba
Fotó: Czinege Melinda

Nyugodtan mondhatjuk, a Kisvárda Master Good FC múlt hét vasárnap saját magát verte meg. A csapat a Fizz Liga 2. fordulójában a Paksot fogadta. A vendégek már az elején vezetést szereztek, a várdaiak azonban jó játékkal visszajöttek a meccsbe. Igen ám, de aztán jöttek hátul az egyéni hibák, a a tolnaiak pedig már az első félidőben eldöntötték a meccset, a vége 1–5 lett a javukra.

Voltak pozitívumok a Kisvárda Master Good FC játékában

A rétközi alakulat vezetőedzője, Gerliczki Máté bízik benne, sikerült rendet tenni a fejekben az elmúlt egy hét során.

– Ez csak egy meccs volt a sok közül, amiből nyilván tanulnunk kell, de visszanéztük és azért tartalmazott pozitív elemeket is a Paks elleni 90 perc. Ha például megnézzük a statisztikákat, egészen más képet mutatott, mint a végeredmény. Persze a futball és a lélektana éppen ettől szép, hogy a számok mellettünk voltak, a szerencsefaktor viszont nem. Tudjuk, min kell változtatni, hiszen a Puskás Akadémia is egy nagyon jó csapat, egyértelmű, hogy ha a múlt heti hibák újra előfordulnának, azt a mostani ellenfelünk is képes kihasználni. Mi azonban abban reménykedünk, hogy ezeket problémákat a héten sikerült megoldanunk – fogalmazott a tréner.

A mérkőzés 17.45-kor kezdődik.

 

