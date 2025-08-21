augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Meccsmentes hétvége Kisvárdán

Sem az NB I-es, sem az NB III-as csapat nem lép pályára a következő napokban. A Kisvárda Master Good FC élvonalbeli csapata legközelebb egy hónap múlva játszik hazai pályán.

Ritka, mint a fehér holló, hogy a rétközi város két felnőtt csapata egyszerre élvezze pihenőjét. Márpedig, most ez a helyzet, hiszen egyik alakulat sem játszik tétmérkőzést. Az NB I-ben a legutóbbi két bajnokiját megnyerő (Puskás Akadémia 2–1, Újpest 1–0) gárda a Ferencvárost fogadta volna, de a Bajnokok Ligájában a rájátszáskörig eljutott zöld-fehérek éltek azzal a lehetőséggel, hogy a nemzetközi porond ezen szakaszában elhalaszthatják az oda- és visszavágó közé eső bajnokijukat. A Fradi kedd este hazai pályán 3–1-re kapott ki az azeri Qarabagtól. A Kisvárda Master Good FC–Ferencváros bajnokit december 3-án, szerdán 19 órától pótolják, a szabolcsiak pedig legközelebb augusztus 30-án lépnek pályára Zalaegerszegen. Azt a meccset a válogatott világbajnoki-selejtezői miatti bajnoki szünet követi, utána MOL Magyar Kupa-hétvége következik, így hazai körülmények között legközelebb a szeptember 19-21-i hétvégére (még nincs konkrét kezdési időpont) kiírt DVSC elleni összecsapáson lépnek újra pályára a várdaiak. A még állva maradt csapatok számára a hétvégén kupafordulót rendeznek, emiatt az NB III-ban nincs forduló. A bajnokságot négyből négy győzelemmel kezdő Kisvárda Master Good II. tartalékcsapatként egyébként sem érintett a MOL Magyar Kupában, így számára szabad a hétvége, ugyanakkor jövő héten a harmadosztályban hétközi fordulót rendeznek, így a második számú legénység augusztus 27-én Füzesabonyban játszik.

Kisvárda Master Good FC
A Kisvárda Master Good FC legközelebb jövő hétvégén lép pályára Zalaegerszegen
Fotó: kisvardafc.hu.

Kisvárda Master Good FC Újpest elleni győztes bajnokijának összefoglalója:

 

