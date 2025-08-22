Kisvárdán mindenki tudja, mi a feladata

Ahogyan azt portálunkon jeleztük, a közelgő hétvégén nem láthatjuk a pályán a Kisvárda Master Good FC együttesét. A gárda a Ferencvárost fogadta volna, de a Bajnokok Ligájában a rájátszáskörig eljutott zöld-fehérek éltek azzal a lehetőséggel, hogy a nemzetközi porond ezen szakaszában elhalaszthatják az oda- és visszavágó közé eső bajnokijukat. A rétközi egylet két megnyert bajnoki után kényszerült pihenőre, ebből a szempontból talán nem is jött a legjobbkor a pauza. A várdaiak csaknem két hete a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia alakulatát győzték le hazai pályán 2–1-re, majd egy hétre rá az Újpest elleni idegenbeli siker (0–1) következett.

Gerliczki Máté a Paks elleni vereség alkalmával is látta visszaköszönni azokat a játékelemeket, amelyeket begyakorolt a Kisvárda Master Good FC

Fotó: Török Attila

Pedig ha picit jobban visszamegyünk az időben, nem volt minden rózsás. A felcsútiak elleni meccs előtt alapos verésbe futott bele Gerliczki Máté csapata, a Paks 5–1-re nyert a Várkerti Stadionban, jóllehet, azt megelőzően a nyitókörben győzelmet érdemelt volna a csapat a Nyíregyháza Spartacus FC otthonában (1–1). Jól reagáltak tehát mind a játékosok, mint a szakmai stáb tagjai a nehéz kezdésre.

– Hatalmas csapatmunkát végeztek a játékosok, a stáb minden tagja hozzátette a magáért, beleértve Révész Attila sportigazgatót is – mondta a vezetőedző a Nemzeti Sport hasábjain.

– A Puskás Akadémia elleni mérkőzés hete volt a rázósabb, illetve annyiban mégsem, hogy mi láttuk, akkor is megvolt az a játékunk amit terveztünk és a felkészülési időszakban az edzőmeccseken be is gyakoroltunk. Olyat azonban ritkán tapasztalni, mint akkor, hogy annyi megpattanó, kapusról kipattanó vagy általunk fejelt labda a kapuban kössön ki. A következő két meccsre az volt a tervünk, hogy a döntetlenből indulunk ki, ez olyan jól sikerült, hogy végül mindkettőt megnyertük. A Puskás Akadémia és az Újpest ellen sem kerültünk hátrányba, a hazai találkozón gyorsan reagáltunk az ellenfelünk egyenlítésére, és Molnár Gábor révén megszereztük a győztes gólt. Újpesten pedig a második félidőben voltak olyan időszakaink, amikor az ellenfél fölé kerekedtünk és Novothny Soma góljának köszönhetően mienk lett a három pont.

Jól bejáratott gépezet a Kisvárda Master Good FC

Ha pedig Molnár Gábor szóba került, Gerliczki Máté megkapta a kérdés, nem-e tartottak attól, hogy a csapat egyik, ha nem legkreatívabb játékosának kiesését megsínyli a csapat Újpesten a második félidőben.