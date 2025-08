Túlidegeskedték játékosai a Paks elleni meccset a Kisvárda edzője szerint (videóval)

– Érdekesen kezdődött a mérkőzés, ideges volt a csapat, ez látszott és nem működtek azok az automatizmusok, amik már bennünk megvannak. A Paksnál viszont ezek nagyon működtek. Az első félidőnek több fordulópontja volt, az egyenlítőgól után azt hittük, hogy tudunk menni tovább, meg tudjuk szerezni a vezetést, ehhez képest mi kaptunk gyorsan gólt, nyilván az nagyban befolyásolta a további történéseket. Utána folyamatosan jöttek hibák, hátul eladott labdák, amik nem jellemzőek ránk. Ezután már nem is kértük a labdakihozatalt, mert láttuk, hogy ez problémás ezen a napon, de sajnos késő volt, kaotikus első félidőt zártunk. A szünetben az volt a legfontosabb feladatunk, hogy ezt rendezzük, úgy gondolom, sikerült is. A második félidőben több helyzetünk is volt, lőhettünk volna mi is gólokat, nem tettük és ilyen az élet, a végén a Paks még egyszer betalált, így nagyarányú lett a vereségünk.