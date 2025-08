Kihasználta a Kisvárda hibáit a Paks és elvitte a három pontot (fotókkal, videóval)

Gerliczki Máté két helyen változtatott, Novothny helyére Pintér Filip, Nagy Krisztián helyére pedig Bíró Bence érkezett. Azonnal megpróbálta a szinte lehetetlent a Kisvárda Master Good FC. A 48. percben Pintér azonnal helyzetbe került, de nem tudta jól átvenni Molnár Gábor parádés labdáját. Öt perc múlva a VAR vizsgálódott, Hinora kezét érintette a labda, de nem ítéltek kisvárdai tizenegyest a videózás után. Jordanov életerős lövése a folytatásban lepattant, Pintér lövését pedig Kovácsik védte. Próbálkozott a Kisvárda, a csereként beálló Mesanovic is eljutott kisebb helyzetig, Bíró pedig milliméterrel maradt le egy beadásról, de csak nem akart összejönni a második gól. A vendégek a második félidőben visszazártak és kontrákra rendezkedtek be, Gyurkits egy ilyen alkalommal lőhetett is, de fölé ment.

A hajrában pedig újabb szerencsétlen gólt kapott a hazai gárda, Pető lövése is úgy pattant meg, hogy az utat talált a hálóba.

A paksiak győzelme megérdemelt, de a végeredmény meglehetősen csalóka képet mutat. A várdaiak a jövő hétvégén a Puskás Akadémiát fogadják.