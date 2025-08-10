A tavalyi ezüstérmes ellen szerezte meg első győzelmét a Kisvárda (fotók, videó)

Az NB I-ben az ötödik győzelmére hajtott a Kisvárda Master Good FC a Puskás Akadémia ellen a Fizz Liga 3. fordulójának vasárnap kora este kezdődő mérkőzésén. Legutóbb a 2023/2024-es bajnokságban csaptak össze a felek, akkor a felcsútiak mind a kilenc pontot megszerezték, volt tehát miért visszavágni. A rétköziek egy döntetlennel, majd egy súlyos vereséggel kezdték meg mondjuk úgy, második NB I-es korszakukat. Gerliczki Máté az előző, Paks elleni bajnokihoz képest három helyen változtatott: Oláh Bálint, Nagy Krisztián és Toniszlav Jordanov ki-, Martin Chlumecky, Bíró Bence és Jasmin Mesanovic pedig bekerült a kezdőcsapatba.

A második félidőben foggal-körömmel védte vezetését sikerrel a Kisvárda Master Good FC

Fotó: Bozsó Katalin

Az első percekben igazán nagy veszélyt nem alakítottak ki a csapatok, mindkét oldalról érkezett 1-1 beadás, de azt a védők tisztázni tudták. A 10. minutumban a hazaiak csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic járt legközelebb a gólhoz, Soltész szöglete után fejelt fölé.

A 13. percben Lukács beadása után mentett fontos szituációban Popoola, a fiatal nigériai középpályás pedig öt perccel később is jó helyen tisztázott.

A félidő közepének vége előtt az idényben először kezdő Martin Chlumecky fejesével szerezte meg a vezetést a Kisvárda Master Good FC, Melnyik jobb oldali beadását váltotta gólra a cseh védő.

Nem sokáig örülhettek azonban a lelkes hazai szurkolók. Soltész Dominik kezezése után büntetőhöz jutott ugyanis a Puskás Akadémia, Popovics azonban kivédte Favorov lövését, az ismétlést pedig fölé lőtte az ukrán légiós.

Fordulatra fordulat: mégis egyenlíteni tudott a vendég gárda röviddel ez után. A két főszereplő ugyanaz volt, hiszen Popovics kicsit alászaladt a felcsútiak szögletének, Favorov pedig fejjel egyenlített.

Hornyák Zsolt csapata a folytatásban kényszerből cserélt, majd egészen a félidő végéig úgy tűnt, marad a döntetlen, hiszen a játék képe alapján egyenrangú ellenfelei voltak egymásnak a felek, sőt, a Kisvárda többet kezdeményezett.