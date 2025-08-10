augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB I.

1 órája

A tavalyi ezüstérmes ellen szerezte meg első győzelmét a Kisvárda (fotók, videó)

Címkék#Puskás Akadémia#Popovics#Szappanos#Kisvárda Master Good FC#Martin Chlumecky#Kisvárda Master Good#Gerliczki Máté#NB I#labdarúgás

A Szparinak szombaton nem sikerült, vasárnap a másik szabolcsi együttesre várt, hogy megszerezze idénybeli első győzelmét. A Kisvárda Master Good FC az első félidőben kiválóan játszott, a második félidőben hősiesen védekezett, három pont lett a jutalma a Puskás Akadémia ellen.

Kerecsen József

Az NB I-ben az ötödik győzelmére hajtott a Kisvárda Master Good FC a Puskás Akadémia ellen a Fizz Liga 3. fordulójának vasárnap kora este kezdődő mérkőzésén. Legutóbb a 2023/2024-es bajnokságban csaptak össze a felek, akkor a felcsútiak mind a kilenc pontot megszerezték, volt tehát miért visszavágni. A rétköziek egy döntetlennel, majd egy súlyos vereséggel kezdték meg mondjuk úgy, második NB I-es korszakukat. Gerliczki Máté az előző, Paks elleni bajnokihoz képest három helyen változtatott: Oláh Bálint, Nagy Krisztián és Toniszlav Jordanov ki-, Martin Chlumecky, Bíró Bence és Jasmin Mesanovic pedig bekerült a kezdőcsapatba.

Kisvárda Master Good FC Puskás Akadémia NB I
A második félidőben foggal-körömmel védte vezetését sikerrel a Kisvárda Master Good FC
Fotó: Bozsó Katalin

Az első percekben igazán nagy veszélyt nem alakítottak ki a csapatok, mindkét oldalról érkezett 1-1 beadás, de azt a védők tisztázni tudták. A 10. minutumban a hazaiak csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic járt legközelebb a gólhoz, Soltész szöglete után fejelt fölé. 

A 13. percben Lukács beadása után mentett fontos szituációban Popoola, a fiatal nigériai középpályás pedig öt perccel később is jó helyen tisztázott.

 A félidő közepének vége előtt az idényben először kezdő Martin Chlumecky fejesével szerezte meg a vezetést a Kisvárda Master Good FC, Melnyik jobb oldali beadását váltotta gólra a cseh védő.

Nem sokáig örülhettek azonban a lelkes hazai szurkolók. Soltész Dominik kezezése után büntetőhöz jutott ugyanis a Puskás Akadémia, Popovics azonban kivédte Favorov lövését, az ismétlést pedig fölé lőtte az ukrán légiós.

Fordulatra fordulat: mégis egyenlíteni tudott a vendég gárda röviddel ez után. A két főszereplő ugyanaz volt, hiszen Popovics kicsit alászaladt a felcsútiak szögletének, Favorov pedig fejjel egyenlített. 

Hornyák Zsolt csapata a folytatásban kényszerből cserélt, majd egészen a félidő végéig úgy tűnt, marad a döntetlen, hiszen a játék képe alapján egyenrangú ellenfelei voltak egymásnak a felek, sőt, a Kisvárda többet kezdeményezett.

Egy kis kavarodás után góllá is érett a hazaiak minimális fölénye, a játékrész legvégén, a hosszabbításban Molnár Gábor szelídítette meg Mesanovic megtoldott labdáját és jobbal a kapuba lőtt, így mentek az öltözőbe a felek. 

Kisvárda - Puskás Akadémia

Fotók: Bozsó Katalin

Hősies kisvárdai védekezés

A szünetben csak a vendégek cseréltek, de a rétköziek jól kezdtek a fordulás után is, az 50. percben Novothny növelhette volna az előnyt, hatalmas helyzetet hagyott ki. Egy bal oldali szabadrúgás után Molnár elé került a labda, aki keresztbe lőtte, de a becsúszó csatár két méterről fölé továbbította.
Az 58. percben védett először Szappanos Péter, Melnyik lövését fogta, egy perccel később a Puskás Akadémia egalizálhatott volna, Dárdai kotorta mellé a labdát. 

A 66. percben újra megnyugtató előnyre tehetett volna szert a Kisvárda Master Good FC, Chlumecky közel volt a duplához, a kapu torkából hibázott ő is. A 74. percben egyenlíthettek volna a Fejér megyeiek, Matics rúgott luftot egy beadás után, a csereként beállt Semel azonban ha picivel is, de mellé lőtt. Egyre inkább beszorult Gerliczki Máté csapata, de állta a sarat a védelem, és ezúttal a szerencse sem pártolt el a hazaiak mellől. A múlt heti bizonytalan teljesítmény után most Popovics is bizonyította, hogy jó kapus, önfeláldozóan vetődött bele mindenbe, egy alkalommal ápolni is kellett.

Tíz perccel a vége lőtt a csereember, Pintér Filip aztán egy kontra után eldönthette volna a meccset, rövidbe tartó lövését kitolta Szappanos. Popovics aztán újabb bravúrt mutatott be, az utolsó percek is mozgalmas szituációkat hoztak. Ha gól nem is született, nagyon mozgalmasan alakult a második félidő, Golla a legvégén félollóból szerzett kis híján szépségdíjas gólt. A várdaiak kivédekezték a végét, ezzel idénybeli első győzelmüket aratták.

NB I., 3. forduló

Kisvárda Master Good FC–Puskás Akadémia 2–1 (2–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Kovács (Buzás, Aradi).

  • Kisvárda: Popovics, – Chlumecky, Matic, Cipetic, – Soltész D. (Medgyes 59.), Popoola, Melnyik, Bíró (Nagy K. 59.), – Molnár (Pintér 75.), Mesanovic (Jordanov 75.), Novothny. Vezetőedző: Gerliczki Máté.
  • Puskás Akadémia: Szappanos, – Markgráf, Stronati, Golla, Maceiras (Soissalo 79.), – Harutyunan (Duarte 59.), Favorov, Dárdai (Semel 59.), Lukács, Kern (Vékony 29.), – Németh (Fameyeh, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
  • Gól: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), ill. Favorov (26.).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu