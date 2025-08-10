1 órája
A tavalyi ezüstérmes ellen szerezte meg első győzelmét a Kisvárda (fotók, videó)
A Szparinak szombaton nem sikerült, vasárnap a másik szabolcsi együttesre várt, hogy megszerezze idénybeli első győzelmét. A Kisvárda Master Good FC az első félidőben kiválóan játszott, a második félidőben hősiesen védekezett, három pont lett a jutalma a Puskás Akadémia ellen.
Az NB I-ben az ötödik győzelmére hajtott a Kisvárda Master Good FC a Puskás Akadémia ellen a Fizz Liga 3. fordulójának vasárnap kora este kezdődő mérkőzésén. Legutóbb a 2023/2024-es bajnokságban csaptak össze a felek, akkor a felcsútiak mind a kilenc pontot megszerezték, volt tehát miért visszavágni. A rétköziek egy döntetlennel, majd egy súlyos vereséggel kezdték meg mondjuk úgy, második NB I-es korszakukat. Gerliczki Máté az előző, Paks elleni bajnokihoz képest három helyen változtatott: Oláh Bálint, Nagy Krisztián és Toniszlav Jordanov ki-, Martin Chlumecky, Bíró Bence és Jasmin Mesanovic pedig bekerült a kezdőcsapatba.
Az első percekben igazán nagy veszélyt nem alakítottak ki a csapatok, mindkét oldalról érkezett 1-1 beadás, de azt a védők tisztázni tudták. A 10. minutumban a hazaiak csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic járt legközelebb a gólhoz, Soltész szöglete után fejelt fölé.
A 13. percben Lukács beadása után mentett fontos szituációban Popoola, a fiatal nigériai középpályás pedig öt perccel később is jó helyen tisztázott.
A félidő közepének vége előtt az idényben először kezdő Martin Chlumecky fejesével szerezte meg a vezetést a Kisvárda Master Good FC, Melnyik jobb oldali beadását váltotta gólra a cseh védő.
Nem sokáig örülhettek azonban a lelkes hazai szurkolók. Soltész Dominik kezezése után büntetőhöz jutott ugyanis a Puskás Akadémia, Popovics azonban kivédte Favorov lövését, az ismétlést pedig fölé lőtte az ukrán légiós.
Fordulatra fordulat: mégis egyenlíteni tudott a vendég gárda röviddel ez után. A két főszereplő ugyanaz volt, hiszen Popovics kicsit alászaladt a felcsútiak szögletének, Favorov pedig fejjel egyenlített.
Hornyák Zsolt csapata a folytatásban kényszerből cserélt, majd egészen a félidő végéig úgy tűnt, marad a döntetlen, hiszen a játék képe alapján egyenrangú ellenfelei voltak egymásnak a felek, sőt, a Kisvárda többet kezdeményezett.
Egy kis kavarodás után góllá is érett a hazaiak minimális fölénye, a játékrész legvégén, a hosszabbításban Molnár Gábor szelídítette meg Mesanovic megtoldott labdáját és jobbal a kapuba lőtt, így mentek az öltözőbe a felek.
Kisvárda - Puskás AkadémiaFotók: Bozsó Katalin
Hősies kisvárdai védekezés
A szünetben csak a vendégek cseréltek, de a rétköziek jól kezdtek a fordulás után is, az 50. percben Novothny növelhette volna az előnyt, hatalmas helyzetet hagyott ki. Egy bal oldali szabadrúgás után Molnár elé került a labda, aki keresztbe lőtte, de a becsúszó csatár két méterről fölé továbbította.
Az 58. percben védett először Szappanos Péter, Melnyik lövését fogta, egy perccel később a Puskás Akadémia egalizálhatott volna, Dárdai kotorta mellé a labdát.
A 66. percben újra megnyugtató előnyre tehetett volna szert a Kisvárda Master Good FC, Chlumecky közel volt a duplához, a kapu torkából hibázott ő is. A 74. percben egyenlíthettek volna a Fejér megyeiek, Matics rúgott luftot egy beadás után, a csereként beállt Semel azonban ha picivel is, de mellé lőtt. Egyre inkább beszorult Gerliczki Máté csapata, de állta a sarat a védelem, és ezúttal a szerencse sem pártolt el a hazaiak mellől. A múlt heti bizonytalan teljesítmény után most Popovics is bizonyította, hogy jó kapus, önfeláldozóan vetődött bele mindenbe, egy alkalommal ápolni is kellett.
Tíz perccel a vége lőtt a csereember, Pintér Filip aztán egy kontra után eldönthette volna a meccset, rövidbe tartó lövését kitolta Szappanos. Popovics aztán újabb bravúrt mutatott be, az utolsó percek is mozgalmas szituációkat hoztak. Ha gól nem is született, nagyon mozgalmasan alakult a második félidő, Golla a legvégén félollóból szerzett kis híján szépségdíjas gólt. A várdaiak kivédekezték a végét, ezzel idénybeli első győzelmüket aratták.
NB I., 3. forduló
Kisvárda Master Good FC–Puskás Akadémia 2–1 (2–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Kovács (Buzás, Aradi).
- Kisvárda: Popovics, – Chlumecky, Matic, Cipetic, – Soltész D. (Medgyes 59.), Popoola, Melnyik, Bíró (Nagy K. 59.), – Molnár (Pintér 75.), Mesanovic (Jordanov 75.), Novothny. Vezetőedző: Gerliczki Máté.
- Puskás Akadémia: Szappanos, – Markgráf, Stronati, Golla, Maceiras (Soissalo 79.), – Harutyunan (Duarte 59.), Favorov, Dárdai (Semel 59.), Lukács, Kern (Vékony 29.), – Németh (Fameyeh, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
- Gól: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), ill. Favorov (26.).