Kisvárda és Szpari játékosok a legjobbak között

Mind a Kisvárda Master Good FC, mind pedig a Nyíregyháza Spartacus FC számára kiválóan sikerült az NB I. 4. fordulója. A rétköziek még péntek este okoztak országos meglepetést azzal, hogy a sokan a dobogóra is esélyesnek tartott Újpest FC otthonából elhozták a három pontot. Gerliczki Máté együttese rendkívül stabil játékot mutatott, a védelem jól állta a sarat, elől pedig Novothny Soma szerezte meg idénybeli első, az élvonalban összesen 50-ik találatát. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Sport keddi lapszámában három kisvárdai játékos is helyet kapott a forduló válogatottjában: a kapus Illya Popovics, a középső védő Bernardo Matic, valamint Novothny is ott van a legjobban teljesítők között. A Szpari vasárnap délután lépett pályára a Debreceni VSC vendégeként, Szabó István gárdája pedig hátrányból fordítva győzte le története során először élvonalbeli bajnokin idegenben a hajdúságiakat. A nyíregyházi csapatból a hórihorgas középhátvéd Temesvári Attila neve szerepel a forduló válogatott csapatában.

A forduló válogatottja a 4. fordulóban: a Győr elvitte a hétvégét, de összesen négy játékost ad a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC is

Fotó: Print Screen

"Bárkit képes megverni a Kisvárda Master Good FC"

Novothny Soma, a Kisvárda Master Good FC csatára az Újpest elleni mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió kérdéseire válaszolt.

– Szerencsére sikerült hamar beilleszkednem. Persze több játékost is ismertem, játszottunk egymás ellen vagy egymással, ez nagyban segítette a beilleszkedésemet. Az elmúlt két meccsen megmutattuk, ha csapatként működünk, akkor bárkit képesek vagyunk megverni. Gyűjtöttünk is két nagy skalpot, és remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább.

Novothny 2017 és 2020 között volt a lilák játékosa, 50. bajnoki gólját pedig éppen 150. élvonalbeli mérkőzésén érte el.

– Amikor az ember jubilál, elgondolkodik, hogy már mennyi mindent élt át. Azt gondolom, a csapat és az én szempontomból is jól sikerült ez a mérföldkő. Valahogy a futball istene úgy írta meg, hogy a százötvenedik mérkőzésemen az ötvenedik gólom győztes találat legyen az Újpest ellen. (...) Nyilván pluszlöketet adott nekem az összecsapásra, hogy a Szusza Ferenc Stadionban léphetek pályára. Nagyon szerettem Újpesten lenni, fel is törtek bennem a régi emlékek – szerencsére sok szép is volt közte.

– mondta a 31 éves támadó.