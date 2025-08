Karneválozó kupagyőztes: így szurkoltatok Kisvárdán, a Paks ellen – keresd meg magad a lelátón! (sok-sok fotóval, videóval)

Mint arról tegnap este beszámoltunk, nem sikerült pontot szereznie jubileumi, 200. élvonalbeli mérkőzésén a Kisvárda Master Good FC-nek. Gerliczki Máté csapata már az elején hátrányba került, ám aztán az első félidő nagy részében jól játszott, aminek meg is lett az eredménye, Jordanov fejesgóllal egyenlített. Aztán azonban hátul jöttek az egyéni hibák, amit a Paks kihasznált, így az első félidő végén 1–4-et mutatott az eredményjelző. A második félidőben a szurkolók hathatós támogatásával mindent megpróbált a Kisvárda, de nem sikerült betalálni, a vendégek pedig egy szerencsés megpattanó lövéssel az ötödiket is bevitték. A rétközi városban tavaly május óta vártak a drukkerek újra NB I-es mérkőzésre, rajtuk pedig valóban nem is múlt semmi, kiváló hangulatot teremtettek a Várkerti Stadionban.

A Várkerti Vitézek kitettek magukért, nem a szurkoláson múlt a Kisvárda Master Good FC tegnapi, csalódást keltő eredménye

Fotó: Sipeki Péter