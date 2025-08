Azt a kétszázát! Vasárnap jubilál a Kisvárda

Újabb mérföldkőhöz érkezik a Kisvárda Master Good, a rétközi együttes vasárnap a klubtörténet kétszázadik NB I-es bajnokiját játssza – hívta fel a figyelmet a jubileumra az együttes hivatalos honlapján.

A Kisvárda Master Good Nyíregyházán játszotta a 199. élvonalbeli mérkőzését fotó: Bozsó Katalin

Kisvárda Master Good: Fradi-verés a századikon

Az első élvonalbeli korszakuk hat évig tartott, 2024. májusában 198 élvonalbeli mérkőzésnél állt meg a mutató, akkor éppen a Paks ellen fejezték be azt a ciklust a kiesés miatt. Kényszerű száműzetésük azonban csak egy évig tartott, és a Fizz Liga 2025-2026-os idényének rajtján, Nyíregyházán játszották a 199. mérkőzésünket a legmagasabb osztályban. A vasárnapi ellenféllel, a Pakssal eddig mind a hat élvonalbeli idényünkben találkoztak, sőt, tavaly NB II-esként is a Mol Magyar Kupában is, úgyhogy az utóbbi időben a leggyakoribb ellenfelüknek számít, stílszerű, hogy éppen velük játsszuk a jubileumi mérkőzést.

A századik mérkőzésüket 2021. július 31-én játszották, amelyen a Ferencvárost győzték le idegenben 2–1-re. A Fradit sem előtte, sem azóta nem verték meg.

A Kisvárda Master Good eddigi NB I-es mérlege

199 mérkőzés, 69 győzelem, 53 döntetlen, 77 vereség, 242–266 gólkülönbség