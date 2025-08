A Kisvárda simán győzött Egerben

A Kisvárda Master Good SE pénteken lejátszotta első felkészülési mérkőzését, Józsa Krisztián együttese az NB I/B-s egri Eszterházy SC vendége volt. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, szinte minden támadásukat góllal fejezték be, sokáig vezettek is a hevesiek. Fokozatosan lendült bele a játékba a Kisvárda, összeállt a védekezésük és támadásaikat is egyre pontosabban fejezték be. A félidőre három gólos vendégvezetéssel vonultak a felek. fordulás után lassan nyílt az olló, egyre jobban érvényesült a két gárda között osztálykülönbség, végül a Kisvárda nagy különbségű győzelmet aratott (23–37). A mérkőzésről a csapat honlapján olvashatnak bővebben.

A Kisvárda Master Good SE magabiztos győzelmet aratott Egerben fotó: kisvardaikezi.hu/Grunda Marcell