Kézilabda

1 órája

Először hazai pályán a Kisvárda

Felkészülési torna lesz Kisvárdán. A Kisvárda Master Good SE csütörtökön a Dunaújvárossal, szombaton az MTK-val játszik.

A múlt heti Eger elleni idegenbeli mérkőzés után a Kisvárda Master Good SE hazai publikum előtt is megmutatja magát. A felkészülési torna első mérkőzésén csütörtökön a Dunaújváros lesz az ellenfelük, másnap az MTK és Dunaújváro (DKKA) mérkőzik meg egymással, a torna zárómérkőzésén pedig, szombaton 11 órától az MTK-val találkoznak.

Kisvárda Master Good SE
A Kisvárda Master Good SE csütörtökön játssza első hazai felkészülési mérkőzését fotó: kisvardaikezi.hu/Grunda Marcell

– Az előző időszak megerőltető fizikai munkája után ezen a héten már nagyobb hangsúlyt fektettünk a taktikai dolgok gyakorlására is, támadásban a páros és a hármas kapcsolatokat sulykoltuk, gyakoroltuk, hogy mire kezdődik a bajnokság téthelyzetben is készség szinten tudjon működni. Védekezésben pedig csiszoljuk az összhangot a fal és az újonnan érkező kapusok között – mondta az együttes vezetőedzője, Józsa Krisztián. –

 Mivel a héten két edzőmérkőzés is vár a csapatra, ezért a fizikális terhelést a hét elején kapta meg a csapat. Örülök annak, hogy a két találkozónk között lesz egy nap pihenő, mert így nem kell tartalékolnunk, mind a két meccsen mehetünk, ahogy a csövön kifér. Nagy rotációval fogunk játszani, mindenki megkapja a megfelelő játékpercet, a lehetőséget a bizonyításra. Mindenki megmutathatja, hogy mire képes téthelyzetben, hiszen lassan ki kell alakulnia annak a csapatnak, amely éles bajnoki helyzetben képes kiegyensúlyozott, jó teljesítményre.

Kisvárda Master Good SE: komolyabb ellenfelek

A Kisvárda az Eger után két jelentősebb játékerőt képviselő csapat ellen gyakorolhat, bizonyíthat.
– Egerbe kemény fizikai munkából utaztunk, az amolyan felvezető mérkőzés volt, amelyen a kezdeti bizonytalanság után jól mozogtak a lányok, láttam szép dolgokat elöl is, hátul is.
Most nehezebb dolgunk lesz, hiszen a Dunaújváros évek óta az NB I stabil középcsapata, míg az MTK ugyan kiesett, de remekül igazolt, láthatóan az a céljuk, hogy egyből visszakerüljenek. Véleményem szerint lesznek olyan szinten, hogy ez nem is jelent majd nekik gondot – zárta Józsa Krisztián.

A mérkőzésekre a belépés ingyenes, minden szurkolót szeretettel várnak.

A felkészülési torna programja

2025. 08. 07. 17.00 Kisvárda Master Good SE–Dunaújváros

2025. 08. 08. 17.00 Dunaújváros–MTK

2025. 08. 09. 11.00 Kisvárda Master Good SE–MTK

 

 

