Kézilabda

1 órája

Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak

Két nap alatt két mérkőzést játszott a csapat a Kohász Kupán. Pénteken nyert, szombaton kikapott a Kisvárda Master Good SE.

Munkatársunktól

A Kisvárda Master Good SE a felkészülés hatodik hetét Dunaújvárosban a Kohász Kupával zárta. A kétnapos tornán pénteken könnyed győzelmet arattak az NB I-be visszajutó Kozármisleny ellen (36–23), míg másnap kétgólos vereséget szenvedtek a házigazdáktól (29–31). Arra kértük Józsa Krisztiánt, hogy ossza meg velünk a torna tapasztalatait.

Kisvárda Master Good SE
A Kisvárda Master Good SE hétvégén Duanújvárosban tornázott fotó: VizoPhoto

Kisvárda Master Good SE: hasznos tapasztalatokat szereztek

– Először játszottunk hiányos kerettel, ugyanis az elutazás előtti napon Erin Novak belázasodott, így ő nem tartott velünk. Két nap alatt két mérkőzést játszottunk, ráadásul mindkét alkalommal osztálytárs ellen – kezdte érdeklődésünkre a vezetőedző. – Jól illeszkedett ez a felkészülésünk menetrendjébe és remekül szolgálta a munkánkat. Azt kaptam a tornától, amire számítottam. A két mérkőzés rávilágított a hibáinkra, így tudjuk, hogy min kell javítanunk a bajnoki rajtig. Ez az új összetételű csapat először játszott hátrányban, nem örülök ugyan a vereségnek, de mindenképpen hasznos tapasztalat volt, mind lányoknak, mind a szakmai stábnak egyaránt. A két csapat között a helyzetkihasználás volt a különbség, gyenge százalékkal értékesítettük a ziccereinket. Ismét bebizonyosodott, hogy ezen a szinten, bárki az ellenfelünk, ez megbosszulja magát. Elég pár perces kihagyás, rövidzárlat és aztán futhatunk az eredmény után – zárta Józsa Krisztián.
A csapat hétfőn folytatta a munkát, utolsó felkészülési mérkőzésükön pedig a szlovák élvonalbeli Michalovce gárdáját fogadják csütörtökön. 

fotó: VizoPhoto

 

