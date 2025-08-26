Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak

A Kisvárda Master Good SE a felkészülés hatodik hetét Dunaújvárosban a Kohász Kupával zárta. A kétnapos tornán pénteken könnyed győzelmet arattak az NB I-be visszajutó Kozármisleny ellen (36–23), míg másnap kétgólos vereséget szenvedtek a házigazdáktól (29–31). Arra kértük Józsa Krisztiánt, hogy ossza meg velünk a torna tapasztalatait.

A Kisvárda Master Good SE hétvégén Duanújvárosban tornázott fotó: VizoPhoto

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Kisvárda Master Good SE: hasznos tapasztalatokat szereztek

– Először játszottunk hiányos kerettel, ugyanis az elutazás előtti napon Erin Novak belázasodott, így ő nem tartott velünk. Két nap alatt két mérkőzést játszottunk, ráadásul mindkét alkalommal osztálytárs ellen – kezdte érdeklődésünkre a vezetőedző. – Jól illeszkedett ez a felkészülésünk menetrendjébe és remekül szolgálta a munkánkat. Azt kaptam a tornától, amire számítottam. A két mérkőzés rávilágított a hibáinkra, így tudjuk, hogy min kell javítanunk a bajnoki rajtig. Ez az új összetételű csapat először játszott hátrányban, nem örülök ugyan a vereségnek, de mindenképpen hasznos tapasztalat volt, mind lányoknak, mind a szakmai stábnak egyaránt. A két csapat között a helyzetkihasználás volt a különbség, gyenge százalékkal értékesítettük a ziccereinket. Ismét bebizonyosodott, hogy ezen a szinten, bárki az ellenfelünk, ez megbosszulja magát. Elég pár perces kihagyás, rövidzárlat és aztán futhatunk az eredmény után – zárta Józsa Krisztián.

A csapat hétfőn folytatta a munkát, utolsó felkészülési mérkőzésükön pedig a szlovák élvonalbeli Michalovce gárdáját fogadják csütörtökön.