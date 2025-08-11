A tornagyőzelem után folytatják a munkát

A Kisvárda Master Good SE az Eger elleni első felkészülési mérkőzését követően múlt héten folytatta felkészülését a bajnoki szezonra. A heti munkát hazai felkészülési tornával zárták, amelyen csütörtökön Dunaújvárossal, szombaton pedig az MTK-val játszottak.

A Kisvárda Master Good SE mindkét meccsét megnyerte a hazai rendezésű tornán fotó: kisvardaikezi.hu

– Az Eger elleni mérkőzés után először kaptak két napos hétvégi pihenőt a lányok, hétfőn aztán újult erővel vetették magukat a munkába. Továbbra is a védekezésre fektettük a fő fókuszt, hiszen az előző szezonban is ez volt a fő fegyverünk, ezt pedig szeretnénk megtartani és ha lehet még magasabb szintre fejleszteni, emelni. Természetesen emellett a támadásépítésre is nagy hangsúlyt fektettünk, és lassan a taktikai feladatok is előkerültek – mondta Józsa Krisztián vezetőedző.

A csapat a felkészülési torna nyitónapján három góllal legyőzte a Dunaújvárost (29–26), szombaton pedig nyolc góllal múlta felül az MTK-t (33–25). Az egri meccshez hasonlóan ezúttal is bő rotációt alkalmazott a szakvezetés.

Kisvárda Master Good SE: pénteken az MTK vendégei lesznek

– Mind a két meccsen tizenöt percenként gyakorlatilag sort cseréltünk, hogy mindenki egyenlő terhelést kapjon, illetve bizonyíthasson. Keressük az ideális csapat összeállítást, folyamatosan figyeljük, hogy ki, kivel működik jól, és keressük az újonnan érkezők helyét, hogy ki tudják hozni magukból a maximumot. Ezzel a mérkőzéssel ért véget a felkészülésünknek újabb szakasza, a hátralévő felkészülési mérkőzésinken már bajnoki ritmusban cserélünk majd, jövő héten az MTK ellen is és majd a dunaújvárosi tornán is. Van még lehetőség tehát a bizonyításra, a régieknek ismerjük az erényeiket, az újak pedig bizonyították, hogy nem véletlenül esett rájuk a választásunk. Csapatunk túl van a felkészülés legmegterhelőbb szakaszán, amelyen a fizikai állóképességüket alapozták meg.

– A folytatás sem lesz sétagalopp, a jövő hét elején még nagy terhelést kapnak a lányok, ezt követően az állóképesség szinten tartása mellett a fókusz egyre jobban a játék felé tolódik el. A védekezés gyakorlását továbbra sem hanyagoljuk, támadásainkat pedig pontosítjuk, csiszoljuk a kettes és a hármas kapcsolatokat, valamint a beállóval történő összjátékot – zárta Józsa Krisztián.