Újpesti látogatás

1 órája

Puskás-verés után újabb nagy dobásra készül a Kisvárda

Címkék#labdarúgás nb I#Kisvárda#Újpest#Kisvárda Master Good SE#labdarúgás

A Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzését Újpesten rendezik. Az UTE a Kisvárda Master Good csapatát látja vendégül. A rétköziek meglepetésre készülnek a Szusza Ferenc Stadionban.

Munkatársunktól

A Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzésén az Újpest vendége lesz a Kisvárda Master Good. A fővárosi lilák talán a vártnál gyengébben kezdték a szezont, Krnar Damir együttese ugyan a nyitányon legyőzte a DVTK-t, azt követően azonban úgy játszott döntetlent az ETO vendégeként, hogy a hajrában megszerezte a vezetést, a házigazdáknak azonban a hosszabbításban volt rá válaszuk. Legutóbb pedig a Szusza Ferenc Stadionban kaptak ki a Pakstól. A rétköziek fordított utat jártak be eddig, Gerliczki Máté csapata Nyíregyházáról egy ponttal távozott, majd odahaza nagy verést kapott a Pakstól.

Kisvárda Master Good
A Kisvárda Master Good a Puskás akadémia ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét
Fotó: Bozsó Katalin

Múlt vasárnap azonban szintén hazai környezetben, bravúros győzelmet arattak a Puskás Akadémia ellen, ebből pedig erőst lehet meríteni a folytatásra. – Érzékelhetően jobban telt ez a hét az előzőhöz képest, nagyobb önbizalommal gyakoroltak a játékosok. Vasárnap játszottunk, így nincs egy teljesen hetünk készülni a következő mérkőzésre, ez a hét elején látszott is, nem úgy mozogtak a játékosok, ahogy szoktak, de csütörtökre visszaállt a rend – mondta Gerliczki Máté, a Kisvárda Master Good vezetőedzője, aki azt is elárulta, hogy egy ilyen hét megoldása szakmai kihívás. – Megvan erre a bevett gyakorlatunk, a sablonunk, hogy a periodizáció szempontjából milyen edzéseket kell tartanunk.

Kisvárda Master Good: jöhet az újabb bravúr

Az Újpest komoly tervekkel vágott neki a szezonnak, ennek megfelelően is igazoltak, jelentős játékerőt képviselnek. 

– Nagyon jó játékosokat igazoltak, bő büdzséből dolgozhattak. Hazai pályán ők az esélyesek, de véleményem szerint nekünk is megvan a sanszunk egy jó eredmény elérésére. Ezért is utazunk Újpestre – reagált a felvetésre Gerliczki Máté. 

A nyíregyházi mérkőzésen telt ház előtt játszott a Kisvárda, a Szusza Ferenc Stadionban is sok néző várható, a vezetőedző szerint profi játékosai vannak, akik ezt jól kezelték a Szpari ellen és úgy véli, ezzel pénteken sem lesz gond. 

A közös múlt mindenesetre a Kisvárdára nézve hízelgő, a két gárda eddig tizennyolc alkalommal találkozott az élvonalba és a három döntetlen mellett nyolc alkalommal Kisvárda siker született, hétszer pedig a lilák zsebelték be a győzelemért járó pontokat.

„A csapatot vélhetően sok szurkoló kíséri el majd. Hat hétig nem játszunk hazai környezetben, az augusztus 10-én megnyert Puskás Akadémia elleni mérkőzést (2–1) követően csak a szeptember 20-i hétvégén (pontos kezdési időpont még nincs) játszunk a Várkertben, akkor a DVSC lesz a vendég" – hívja fel a figyelmet a csapat weboldalán. A mérkőzésre tart a jegyértékesítés online, a jegyárak a vendég, vagyis V1-V2-es szektorokba: online elővétel 3000 forint, mérkőzésnapon a helyszínen 5200, online 4300 forint. A vendégszektornál külön parkoló nem áll rendelkezésre, az autókat a Szusza Ferenc Stadion környező utcáiban lehet hagyni a KRESZ szabályainak betartása mellett. A stadion, így a vendégszektor kapuit is másfél órával a kezdés előtt, 18.45-kor nyitják, a vendégpénztár viszont már 17.15-től rendelkezésre áll, ott készpénzes és bankkártyás fizetésre is van lehetőség. 

Labdarúgás: Fizz Liga, 4. forduló

  • péntek

Újpest–Kisvárda 20.15

  • szombat

DVTK–Kazincbarcika 18.15

FTC–Puskás Akadémia 20.15

  • vasárnap

DVSC–Nyíregyháza Spartacus 15.30

MTK–Győr 17.45

Paks-ZTE 20

Tavalyelőtt szeptemberben Mesanovic szerzett vezetést a Kisvárdának (2023.09.01. OTP Bank Liga, 6. forduló)

 

