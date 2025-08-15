29 perce
A jubileumi gól három pontot ért a Kisvárdának (videóval)
Novothny Soma gólja döntött a Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzésén. A Kisvárda Master Good legyőzte az Újpestet.
A Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzésén az Újpest vendége volt a Kisvárda Master Good. A rétköziek várhatták kedvezőbb előjelekkel a találkozót, hiszen a lilák az előző fordulóban vereséget szenvedtek a Pakstól, míg Gerliczki Máté együttese a Puskás Akadémia ellen szerzett három pontot. Győztes csapaton ne változtass – tartja a mondás, ehhez tartották magukat a kisvárdaiak, a felcsútiak elleni győztes kezdő tizeneggyel futottak ki a Szusza Ferenc Stadion gyepére.
Rúsz Márton sípszavára a Kisvárda kezdte a mérkőzést, aztán csak egy darabig csak nyomozták a labdát a tiszta pirosban játszó vendégek, mert a hazaik vették magukhoz a kezdeményezést. Meddő mezőnyfölényük azonban nem hordozott veszély magába. Elsősorban a szélről próbálták megbontani a védelmet, de támadásaikat lassan, komótosan szövögették, így a Kisvárdának volt ideje zárnia a területeket. Szűk negyedóra elteltével mégis középről volt először helyzetük: Popoola nem tudott felszabadítani, a labda Vlijter elé került, aki 16 méterről kapura lőtt, Popovics könnyedén hárította a kísérletet. Pár perc múlva újra talpon volt a hazai közönség: Chlumecky Matko elől becsúszva tisztázott, a labda Beridze elé került, aki jobbról 14 méterről a bal alsó sarok mellé tekert. A frissítő szünet előtt egy bal oldali szögletkombináció után Goncalves lőhetett, de a labda magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. Hiába volt többet a labda a hazaiknál, a félidő addigi legnagyobb helyzete a Kisvárda előtt adódott. Cipetic jobbról érkező beadása után a hosszún érkező Soltész lőtte a kapu irányába a labdát, a középen érkező Mesanovic csak centikkel maradt le. A félidő hajrájában megsérült Molnár Gábor, helyére Pintér Filip állt be. Három percet hosszabbított a játékvezető, ez a 180 másodperc sem hozott gyökeres változást, így gól nélküli döntetlennel vonultak a felek az öltözőbe.
Kisvárda Master Good: az egy gól három pontot ért
Fordulás után kétszer is megtornáztatták Popovicsot, a másik oldalon egy jobbról érkező nagy bedobást Pintér csúsztatott meg a kapu előtt, a hosszún érkező csapattárs elől Nunes mentett bravúrral. Kiegyenlítettebbé vált a játék, a Kisvárda többször is eljutott Piscitelli kapuja elé, legnagyobb lehetőség Mesanovic előtt adódott, de rosszul célzott fejjel.
Nem úgy Novothny Soma a 68. percben, aki a 150. NB I-es mérkőzésén az 50. találatát szerezte: Cipetic bal oldali szögletét fejelte a léc alá öt méterről (0–1).
A bekapott gólra azonnal hármas cserével reagált Damir Krznar, átszervezte csapatát, hogy egyenlítsen, esetleg fordítson az utolsó negyedórában. A friss emberek új lendületet hoztak az Újpest játékában, gólt azonban nem sikerült szerezniük, a Kisvárda a hat perces hosszabbítást is túlélte, így bravúros győzelmet aratott az UTE otthonában.
Labdarúgás: Fizz Liga, 4. forduló
Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, v.: Rúsz Márton (Theodorosz, Nagy V.).
- Újpest: Piscitelli – Bese (Ljujics, 55.), Nunes (Lacoux, 74.), Duarte, Goncalves (Tucic, 74.) – Fiola, Ademi, Iuri – Matko (Horváth K., 74.), Vlijter (Brodic, 55.), Beridzre. Vezetőedző: Damir Krznar.
- Kisvárda: Popovics – Cipetic (Jovicic, 77.), Matics, Chlumecky – Bíró (Nagy K., 83.), Melnik, Popoola, Soltész D. – Molnár (Pintér F., 43.) – Novothny (Gyurkó, 83.), Mesanovic (Matanovics, 77.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
Gól: Novothny (68.).
Íme Novothny Soma gólja