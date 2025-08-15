A jubileumi gól három pontot ért a Kisvárdának (videóval)

A Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzésén az Újpest vendége volt a Kisvárda Master Good. A rétköziek várhatták kedvezőbb előjelekkel a találkozót, hiszen a lilák az előző fordulóban vereséget szenvedtek a Pakstól, míg Gerliczki Máté együttese a Puskás Akadémia ellen szerzett három pontot. Győztes csapaton ne változtass – tartja a mondás, ehhez tartották magukat a kisvárdaiak, a felcsútiak elleni győztes kezdő tizeneggyel futottak ki a Szusza Ferenc Stadion gyepére.

A Kisvárda Master Good a Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzésén legyőzte az Újpestet fotó: Török Attila

Rúsz Márton sípszavára a Kisvárda kezdte a mérkőzést, aztán csak egy darabig csak nyomozták a labdát a tiszta pirosban játszó vendégek, mert a hazaik vették magukhoz a kezdeményezést. Meddő mezőnyfölényük azonban nem hordozott veszély magába. Elsősorban a szélről próbálták megbontani a védelmet, de támadásaikat lassan, komótosan szövögették, így a Kisvárdának volt ideje zárnia a területeket. Szűk negyedóra elteltével mégis középről volt először helyzetük: Popoola nem tudott felszabadítani, a labda Vlijter elé került, aki 16 méterről kapura lőtt, Popovics könnyedén hárította a kísérletet. Pár perc múlva újra talpon volt a hazai közönség: Chlumecky Matko elől becsúszva tisztázott, a labda Beridze elé került, aki jobbról 14 méterről a bal alsó sarok mellé tekert. A frissítő szünet előtt egy bal oldali szögletkombináció után Goncalves lőhetett, de a labda magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. Hiába volt többet a labda a hazaiknál, a félidő addigi legnagyobb helyzete a Kisvárda előtt adódott. Cipetic jobbról érkező beadása után a hosszún érkező Soltész lőtte a kapu irányába a labdát, a középen érkező Mesanovic csak centikkel maradt le. A félidő hajrájában megsérült Molnár Gábor, helyére Pintér Filip állt be. Három percet hosszabbított a játékvezető, ez a 180 másodperc sem hozott gyökeres változást, így gól nélküli döntetlennel vonultak a felek az öltözőbe.

Kisvárda Master Good: az egy gól három pontot ért

Fordulás után kétszer is megtornáztatták Popovicsot, a másik oldalon egy jobbról érkező nagy bedobást Pintér csúsztatott meg a kapu előtt, a hosszún érkező csapattárs elől Nunes mentett bravúrral. Kiegyenlítettebbé vált a játék, a Kisvárda többször is eljutott Piscitelli kapuja elé, legnagyobb lehetőség Mesanovic előtt adódott, de rosszul célzott fejjel.