Labdarúgás

3 órája

Molnár Gábor a hét csapatában, de Popovics Ilija is kimagaslót nyújtott

Ezúttal a Szpariból nem, de a Kisvárdából került be játékos a hét csapatába.

A szokásoknak megfelelően a Nemzeti Sport közzétette a labdarúgó NB I harmadik fordulójának csapatát, amelyben a Kisvárda Master Good kiválósága, Molnár Gábor is helyet kapott. Mint ismert, a rétközi egylet éppen Molnár góljával alakította 2–1-re a Puskás Akadémia FC elleni összecsapást, s nyerte meg végül a meccset, ezzel szezonbeli első sikerét aratva.

Kisvárda
Popovics Ilija is kiemelkedett a Kisvárda csapatából
Fotó: Kovács Péter

A lehető legjobbkor jött Molnár gólja a Kisvárda csapatának

– A lehető legjobbkor találtam be – ecsetelte a történteket a Nemzeti Sport hasábjain Molnár Gábor. – Az élet visszaadott valamit abból, amit Nyíregyházán, majd Pakson elvett. Utóbbi találkozón balszerencsénk volt, de most jóval egységesebben futballoztunk. Remélem, hogy ez a siker lendületet ad a folytatásra.

Molnár Gábor mellett Popovics Ilija is remekelt, ami már csak azért volt fontos, mivel a tizenkilenc esztendős hálóőr legutóbb öt gólt kapott a Pakstól, de ezen a meccsen is kijutott neki a jóból és a rosszból is, hiszen először kivédte Favorov büntetőjét, ám az azt követő szögletből éppen az ukrán játékos talált a hálójába.

– A Paks elleni meccsen sajnos többször is hibáztam – mondta el a találkozó után Popovics. – Kellett hozzá egy-két nap, hogy fejben helyre tegyem a dolgokat, de a csapatból mindenki bíztatott, a társaim és a szakmai stáb tagjai is. A hitem is erőt adott, de azt is komoly dolognak tartom, hogy az NB I-ben védhetek, így érthető, hogy próbálok élni az adódó lehetőséggel. 

Popovics Ilija remek második félidei teljesítménye is kellett ahhoz, hogy végül megnyerje ezt a találkozót a Kisvárda, ami nem csak a klubnak, de magának a hálóőrnek is komoly motivációt jelent.

– A vasárnapi meccsen talán Lukács Dániel fejese után volt a legnehezebb dolgom, de nagyon kellett koncentrálnom a beadásoknál, mert azokból is érkezett bőven a kapu elé a mérkőzésen – zárta gondolatait a fiatal labdarúgó. – Szerencsére a csapattársak is besegítettek, így meg tudtuk őrizni az előnyünket.

A Kisvárda legközelebb pénteken lép pályára, méghozzá az Újpest otthonában.  

 

