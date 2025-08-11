Ezért tudta legyőzni a Puskást a Kisvárda: Gerliczki Máté értékelt

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, a Kisvárda Master Good egy fordulatos mérkőzés végén 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémia FC csapatát. A találkozót követő sajtótájékoztatón Gerliczki Máté értékelte a látottakat.

Először vezette győzelemre a Kisvárda csapatát az élvonalban Gerliczki Máté

Fotó: kisvardafc.hu

Hősiesen küzdött a Kisvárda

– Ha nem lenne hitünk, azt gondolhattuk volna, hogy soha az életben nem nyerünk együtt meccset – kezdte mondandóját a Kisvárda trénere. – A Nyíregyháza ellen megszereztük az első pontunkat, akkor nagyon kevés választott el minket a sikertől. Hogy mi kellett ahhoz, hogy most győztesként hagyjuk el a pályát? Nos, csapatként, egy emberként küzdöttünk. Ezt bizonyítja, hogy védő fejelte az első gólunkat, de a csatáraink is hősiesen védekeztek, ha arról volt szó.

A Pakstól elszenvedett fájó, 5–1-es fiaskó után a Kisvárda bizonyítani akart. Elsősorban nem is a külvilágnak, mint inkább saját magának.

– Semmiféle pánikot nem szült a klubon belül az a Paks elleni fájó vereség – folytatta Gerliczki Máté. – A bajnokság elején járunk, s mivel úgy alakult az a meccs, ahogy, így csattanós választ kellett adnunk. Láthattuk az előző évek példáit, amikor a Diósgyőr és a Nyíregyháza is győzött 7–0-s vereség után.

Érdekes a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) új, kezezést érintő szabálya, hiszen a Kisvárdát mindhárom találkozón sújtotta ez. A cikkely azt mondja ki, hogyha a labda előbb egy másik testrészt érint, nem minden esetben kell a kezezést lefújni.

– Azt gondolom, hogy nem nekem kell értelmezni ezt a szabályt – tért ki a tizenegyesre a mester. – Tartom magam ahhoz, hogy egy hete a paksi Hinora Kristóf ellenünk látott kezezése inkább volt tizenegyes, mint Molnár Gáboré Nyíregyházán. A mostani tizenegyesről is megoszlanak a vélemények. Újoncok vagyunk, azt érzem, hogy a kétes szituációkban inkább ellenünk ítélnek, de majd kivívjuk magunknak a tiszteletet.

A mérkőzése legjobbja volt Molnár Gábor (16)

Fotó: Bozsó Katalin

A mérkőzés legjobb játékosának a kisvárdai Molnár Gábort választották, aki javítani tudott azután, hogy egy hete a paksi Hahn Jánosnak adott gólpasszt. Most nagyon fontos gólt szerzett az első félidő végén, ami végül el is döntötte az összecsapást.

– A lehető legjobbkor találtam be

– ecsetelte a történteket a Nemzeti Sport hasábjain Molnár Gábor. – Az élet visszaadott valamit abból, amit Nyíregyházán, majd Pakson elvett. Utóbbi találkozón balszerencsénk volt, de most jóval egységesebben futballoztunk. Remélem, hogy ez a siker lendületet ad a folytatásra.