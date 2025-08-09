A Kisvárda legyőzte az MTK-t

A Kisvárda Master Good SE csütörtökön legyőzte a Dunaújvárost a hazai felkészülési torna első napján. Másnap a MTK-Dunaújváros mérkőzésre került sor, amelyet Zubai Gábor csapata nyert meg. Szombatra egy találkozó marad, a házigazdák a fővárosi kék-fehérek ellen léptek pályára.

A Kisvárda Master Good SE szlovén légiósa Erin Novak három gólt dobott fotó: kisvardakezi.hu

Két kimaradt kisvárdai lehetőséggel kezdődött a találkozó, az MTK viszont ugyanennyiszer betalált, Kulcsár Dorka, majd Gém Léna jóvoltából azonban pillanatok alatt egalizáltak. A bekapott gólok után igyekeztek gyorsan elvégezni a középkezdéseket, de az MTK rendre jól zárt vissza. Ennek ellenére percek alatt elhúztak három góllal. A folytatásban tartották két-három gólos előnyünket, szűk húsz perc után jött a sorcsere. Beszállt Karé Kamilla, Karnik Szabina, Rosokha Ljubov, Győri Viktória, Csáki Lilla és Erin Novak. Az újonnan érkezők még kettőt hozzátette, így öt gólosra duzzadt előnyük a szünetre.

Magabiztosan győztek

Fordulás után a kapuban Pásztor Bettina váltotta Christe Dalmát, a mezőnyben pedig a mérkőzést kezdő hatos futott ki a pályára. Sok volt a kapkodás, a pontatlan megoldás, ezért Józsa Krisztián pár perc után kikérte idejét. A rövid pauza után összeállt a játékuk, tovább növelték előnyünket. Negyedóra elteltével jött a sorcsere. Védekezésük felkeményedett, és Pásztor Bettina is egyre jobban belelendült. Lassan, de biztosan hízott az előnyük, végül nyolc góllal nyertek.