56 perce
A Kisvárda legyőzte az MTK-t
A szünetben már öt góllal vezettek. A Kisvárda Master Good SE végül nyolc góllal győzte le az MTK-t.
A Kisvárda Master Good SE csütörtökön legyőzte a Dunaújvárost a hazai felkészülési torna első napján. Másnap a MTK-Dunaújváros mérkőzésre került sor, amelyet Zubai Gábor csapata nyert meg. Szombatra egy találkozó marad, a házigazdák a fővárosi kék-fehérek ellen léptek pályára.
Két kimaradt kisvárdai lehetőséggel kezdődött a találkozó, az MTK viszont ugyanennyiszer betalált, Kulcsár Dorka, majd Gém Léna jóvoltából azonban pillanatok alatt egalizáltak. A bekapott gólok után igyekeztek gyorsan elvégezni a középkezdéseket, de az MTK rendre jól zárt vissza. Ennek ellenére percek alatt elhúztak három góllal. A folytatásban tartották két-három gólos előnyünket, szűk húsz perc után jött a sorcsere. Beszállt Karé Kamilla, Karnik Szabina, Rosokha Ljubov, Győri Viktória, Csáki Lilla és Erin Novak. Az újonnan érkezők még kettőt hozzátette, így öt gólosra duzzadt előnyük a szünetre.
Magabiztosan győztek
Fordulás után a kapuban Pásztor Bettina váltotta Christe Dalmát, a mezőnyben pedig a mérkőzést kezdő hatos futott ki a pályára. Sok volt a kapkodás, a pontatlan megoldás, ezért Józsa Krisztián pár perc után kikérte idejét. A rövid pauza után összeállt a játékuk, tovább növelték előnyünket. Negyedóra elteltével jött a sorcsere. Védekezésük felkeményedett, és Pásztor Bettina is egyre jobban belelendült. Lassan, de biztosan hízott az előnyük, végül nyolc góllal nyertek.
Felkészülési mérkőzés
Kisvárda Master Good SE–MTK 33–25 (18–13)
Kisvárda, v.: Pánczél-Héjjas, Ignéczi I. Kisvárda: Christe – Gém 2, Kulcsár 4, Szabó L. 4, Gyimesi 1, Poczetnyik L. 4/1, Mérai 2. Csere: Pásztor (kapus), Markovic 4/2, E. Novak 3, Karé 2, Karnik 1, Rosokha 2, Győri 3, Csáki L., Czenki 1/1. Edző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 4/2.
„… hosszú távra terveztem Nyíregyházán” – Török László kendőzetlenül vallott távozásáról