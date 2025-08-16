Hatalmas győzelmet aratott a Fizz Liga 4. fordulójának nyitányán a Kisvárda Master Good, amely 1–0-ra nyert az Újpest otthonában.

Novothny Soma góljával győzött a Kisvárda

Fotó: kisvardafc.hu

Csapatként játszott nagyot a Kisvárda

– Az ellenféltől függött, mennyi rizikót vállaltunk, a saját bőrünkön éreztük, hogy az Újpest milyen jó csapat – mondta el az M4Sport kamerája előtt a Várda vezetőedzője, Gerliczki Máté. – Mindent megtettek a srácok, a múlt heti után ez egy még nagyobb győzelem volt, egy még nehezebb meccsen. Nem egyéneket kell kiemelni, hanem a csapatot, volt jó pár helyzetünk is, rúghattunk volna még gólokat.

A mérkőzés legjobb játékosának a rétközi egylet hálóőrét Popovics Iliját választották, aki kulcspillanatokban védett nagyokat. A fiatal kapus a második félidő elején Aljosa Matko ziccerét hatalmas bravúrral hatástalanította, majd már 1–0-s vezetésnél Giorgi Beridze sem tudott túljárni az eszén.

Novothny Soma, az újpesti győztes gól szerzője előre eldöntötte, hogy nem ünnepli meg a gólját, ha esetleg betalál ott, ahol nagyon szép éveket töltött el. Így is történt, de a 150. NB I-es meccsén az ötvenedik honi élvonalbeli gólját elérő támadó azért nem tudta tagadni boldogságát.

– Kitört belőlem az öröm a gólnál, hiszen az előző meccsen nagy helyzetben hibáztam és talán a sors akarta így, hogy a jubiláló meccsen találjak be. Eszembe jutottak az emlékek, nem akartam ünnepelni az Újpest ellen, hiszen szép éveket töltöttem itt. Két óriási meccset nyertünk meg két jó ellenfél ellen, erre tudunk építeni, nagyon örülök neki. Működött, amit a Mátéék elképzeltek, a szélén védekezés sok erőt kivett belőlem, de óriási dolog Újpesten három pontot szerezni – értékelt ugyancsak az M4Sport kamerája előtt Novothny Soma.

A mérkőzés összefoglalója: